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İtalya'dan "Ocean Viking"e güvenli liman

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle denizde bekleyen Ocean Viking gemisinin güvenli liman çağrısına İtalya'dan yanıt geldi - İtalya, Ocean Viking'e güvenli liman olarak Lampedusa'yı önerdi

İtalya, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle güvenli liman için bekleyişini sürdüren Fransız STK'lar Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz’in Ocean Viking gemisine Lampedusa’ya yanaşma izni verdi.

MSF, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İtalyan makamlarının, güvenli liman için güvertesindeki 82 göçmenle 6 gündür denizde bekleyen Ocean Viking’e güvenli liman olarak Lampedusa Adası'nı önerdiğini açıkladı. Geminin kısa süre içinde adaya yanaşarak, göçmenleri tahliye edeceği belirtildi.

MSF’nin yaptığı bir diğer paylaşımda ise gemideki göçmenlere Lampedusa’ya yanaşma izni alındığının duyurusu yapıldığı anın görüntülerine yer verilirken, göçmenlerin bunu büyük sevinçle karşıladıkları görüldü.

- Almanya ve Fransa'dan İtalya’ya göç dayanışması

İtalya’nın Ocean Viking’i Lampedusa’ya yanaşma izni kararı, Başbakan Giuseppe Conte’nin yeni hükümeti kurmasının ardından Brüksel’de AB yetkilileriyle yaptığı görüşmeler ile Almanya ve Fransa'dan gelen dayanışma mesajları sonrasında geldi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, göç konusunda müzakerelerin hala devam ettiğini belirterek, "Her şey konuşulduğu gibi kalırsa İtalya açıklarında denizden kurtarılanların yüzde 25'ini alabiliriz." diye konuştu.

Gazetenin aynı haberinde, Fransa'nın da İtalya açıklarında kurtarılan göçmenlerin yüzde 25'ini almaya hazır olduğu belirtildi.

- Karara tepkiler

Diğer yandan, Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello ise İtalyan Adnkronos ajansına yaptığı açıklamada, Ocean Viking’in Lampedusa’ya yönlendirilmesine tepki gösterdi.

Martello, "Ocean Viking gemisi, Lampedusa’dansa Sicilya kıyılarına daha yakındı. Neden güvenli liman olarak Lampedusa seçildi? Belki de İçişleri Bakanı, Lampedusalıların enayi olduğunu düşünüyor. Bu işe yaramıyor. Ada bütün sorunların çözümü olamaz. Bakan yanlış adres gösterdi." ifadelerini kullandı.

İtalya’da ağustosta başbakan olma hayaliyle hükümet krizi çıkartıp, yeni kurulan hükümetin dışında kalan Eski İçişleri Bakanı, aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini de Ocean Viking’e yanaşma izni verilmesine tepki gösterenler arasında yer aldı.

Salvini, Facebook’tan, "İşte görüyorsunuz, limanları hiçbir sınır olmaksızın açtılar." dedi.

- Yeni hükümet, yeni yaklaşım

Başbakan Conte’nin kurduğu ikinci hükümette, önceki hükümetin koalisyon ortağı olarak yer alan aşırı sağcı ve göç karşıtı Lig Partisi’nin yerine gelen sol görüşlü; Demokratik Parti ile Özgürler ve Eşitler Partisi’nin etkisiyle göçmen politikasında değişim sinyalleri görülüyor.

- Ocean Viking

MSF ve SOS Akdeniz’in gemisi Ocean Viking, Akdeniz’de ilk seferde 50 göçmen, hafta başında da bir gezi teknesindeki 34 göçmenle toplamda 84 göçmen kurtarmıştı. Hamile bir göçmen ile eşinin 2 gün önce tahliye edilmesinin ardından Ocean Viking, güvertesindeki 82 göçmenle denizde güvenli liman için bekliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya MSF Ocean Viking SOS Akdeniz

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