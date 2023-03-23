İtalyan baristanın Türk ismi ‘Maide’ ile imtihanı! Söylerken zorlandı... Farklı şekillerde denedi ama bir türlü olmadı

TikTok’ta İtalyan bir kahve dükkanında siparişini bekleyen Türk kadının yaptığı paylaşım viral olmayı başardı. 1.1 milyon izlenmeye ulaşan gönderide İtalyan baristanın Maide ismini “Meydi” ve “Meyde” şeklinde telaffuz ettiği anlar ortaya komik görüntüler çıkarttı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Kahve dükkanında baristanın adını söylemeye çalıştığı anları Maide isimli TikTok kullanıcısı, “İtalyan kadının ‘Maide’ ismimi seslendirirken kahve kupama yansıyan görüntüleri” notunu ekledi. O anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasındaki yerini aldı.