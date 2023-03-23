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İtalyan baristanın Türk ismi ‘Maide’ ile imtihanı! Söylerken zorlandı... Farklı şekillerde denedi ama bir türlü olmadı

23.03.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Astrozkur’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Maide Özkür isimli bir Türk kadın İtalyan kahve zincirinde baristanın adını söylemek için gösterdiği çabayı TikTok’tan yaptığı paylaşımla gösterdi. Baristanın elindeki kağıtta yazılı olan ‘Maide’ ismini söyleme konusunda zorlandığı anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

TikTok’ta İtalyan bir kahve dükkanında siparişini bekleyen Türk kadının yaptığı paylaşım viral olmayı başardı. 1.1 milyon izlenmeye ulaşan gönderide İtalyan baristanın Maide ismini “Meydi” ve “Meyde” şeklinde telaffuz ettiği anlar ortaya komik görüntüler çıkarttı.

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Kahve dükkanında baristanın adını söylemeye çalıştığı anları Maide isimli TikTok kullanıcısı, “İtalyan kadının ‘Maide’ ismimi seslendirirken kahve kupama yansıyan görüntüleri” notunu ekledi. O anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasındaki yerini aldı.

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