Ivana Sert'in oğlu kocaman oldu! Annesini öpüp söyledikleri gündem oldu

Ivana Sert sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor.

Sert, bu kez gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ateş ile gündeme geldi. Sırp asıllı 44 yaşındaki Ivana Sert, 2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş insanı Yurdal Sert ile evlenmişti.

Ivana Sert, 2006 yılında oğlu Kayon Ateş'i kucağına aldı. Çift, 2013 yılında 2 yıl süren dava neticesinde boşanmıştı.

İvana Sert oğlu Ateş ile birlikte bir davete katıldı. Modacı İvana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert'in son hali görenleri şaşırttı.

MagazinBurada'nın haberine göre, kocaman delikanlı olan Ateş'in annesine benzerliği ise dikkati çekti. İkilinin anne-oğul samimi ilişkisi de dikkatlerden kaçmadı.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ivana Sert, oğlu hakkında "Gelinin nereden geldiği önemli değil, benim oğlum seçtiyse birini o kişi doğrudur" ifadelerini kullanınca Ateş annesini öptü.

Ateş, ise şunları ifade etti:

"Anne ve çocuklarının arasının iyi olması gerekir. Bizim kuşağın en önemli problemi ha bire telefona bakmak. Bu kadar güzel bir dünya varken..."

Ivana Sert'in oğlunun yaşına göre olgun tavırları sosyal medyada da gündem oldu. Ateş'e "Bu yaşta bu olgunluk", "Ne tatlı", "Ay çok bilmiş" yorumları geldi.





