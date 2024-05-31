MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ivana Sert'in oğlu kocaman oldu! Annesini öpüp söyledikleri gündem oldu

Ivana Sert'in oğlu kocaman oldu! Annesini öpüp söyledikleri gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
31.05.2024 09:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daima fit olan ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Ivana Sert oğlu Ateş ile bir davete katıldı. Ivana Sert'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ateş'i görenler şaşırdı. Ateş büyüdü, kocaman delikanlı oldu. Annesinin kendisine olan övgüsünü duyan Ateş annesini öpmeden yapamadı.

Ivana Sert'in oğlu kocaman oldu! Annesini öpüp söyledikleri gündem oldu

Ivana Sert sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor.

Sert, bu kez gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ateş ile gündeme geldi. Sırp asıllı 44 yaşındaki Ivana Sert, 2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş insanı Yurdal Sert ile evlenmişti.

ıvanasertson

Ivana Sert, 2006 yılında oğlu Kayon Ateş'i kucağına aldı. Çift, 2013 yılında 2 yıl süren dava neticesinde boşanmıştı.

Koyu saç rengiyle şaşırttı! Son hali olay oldu Koyu saç rengiyle şaşırttı! Son hali olay oldu

ıvanasonoğlu

İvana Sert oğlu Ateş ile birlikte bir davete katıldı. Modacı İvana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert'in son hali görenleri şaşırttı.

ıvanaseertoğlu2

MagazinBurada'nın haberine göre, kocaman delikanlı olan Ateş'in annesine benzerliği ise dikkati çekti. İkilinin anne-oğul samimi ilişkisi de dikkatlerden kaçmadı.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ivana Sert, oğlu hakkında "Gelinin nereden geldiği önemli değil, benim oğlum seçtiyse birini o kişi doğrudur" ifadelerini kullanınca Ateş annesini öptü.

Ateş, ise şunları ifade etti:

"Anne ve çocuklarının arasının iyi olması gerekir. Bizim kuşağın en önemli problemi ha bire telefona bakmak. Bu kadar güzel bir dünya varken..."

Ivana Sert'in oğlunun yaşına göre olgun tavırları sosyal medyada da gündem oldu. Ateş'e "Bu yaşta bu olgunluk", "Ne tatlı", "Ay çok bilmiş" yorumları geldi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
37 bin dolarlık minik çantasında ne taşıdığını açıkladı37 bin dolarlık minik çantasında ne taşıdığını açıkladı
İsyan etti: "Siz neden ayaklanmıyorsunuz?" İsyan etti: "Siz neden ayaklanmıyorsunuz?"
Koyu saç rengiyle şaşırttı! Son hali olay olduKoyu saç rengiyle şaşırttı! Son hali olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Ivana Sert
En Çok Okunan Haberler
Bir ili karıştıran ilan! Kimin astığı bilinmiyor: "Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır"

Bir ili karıştıran ilan! Kimin astığı bilinmiyor: "Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır"

Aşırı sıcaklar! 'Hasret kalacağız' diyerek uyardı! 11 il için sarı kod...

Aşırı sıcaklar! 'Hasret kalacağız' diyerek uyardı! 11 il için sarı kod...

Galatasaray, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusunu istiyor!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusunu istiyor!

"Hükümetin hesabı net" diyerek duyurdu: Kök maaş ve emekli zammında asgari ücret detayı! Oranları tek tek açıkladı

"Hükümetin hesabı net" diyerek duyurdu: Kök maaş ve emekli zammında asgari ücret detayı! Oranları tek tek açıkladı

Etten sonra sıra onda! "İflasa doğru gidiyoruz" diyerek çağrı yaptılar!

Etten sonra sıra onda! "İflasa doğru gidiyoruz" diyerek çağrı yaptılar!

Gurbetçilerden Türk marketlere boykot! Fiyatlara anlam veremediler: "Bunu hiçbir yabancı market yapmıyor"

Gurbetçilerden Türk marketlere boykot! Fiyatlara anlam veremediler: "Bunu hiçbir yabancı market yapmıyor"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.