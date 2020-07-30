Ivana Sert teknede aşka geldi! Dudak dudağa

Manken ve modacı Ivana Sert, Bodrum'da magazinburada'nın objektifine yakalandı. Ivana Sert'in yeni sevgilisi Sezer Dermenci görüntülerden anlaşıldığı üzere Ivana Sert'in aklını başından almışa benziyor. Sevgilisi denize girmeden önce ayaklarındaki çorapları çıkarıp dudağından öpücük konduran Ivana Sert erkek arkadaşının üzerine titredi.

Teknede erkek arkadaşı ile Bodrum manzarası ve denizin keyfini çıkaran Ivana Sert zaman zaman aşka gelip sevgilisini öpücüklere boğdu.

FİT VÜCUDUNDA GRAM YAĞ YOK!

Ivana Sert, disiplinli hayatı ve spor alışkanlığı sayesinde diriliği ve canlılığını korumayı başarabilen ender isimlerden. Pandemi döneminde herkes az da olsa kilo alırken Ivana Sert'in vücudunda gram yağ olmadığı dikkatli gözlerden kaçmadı.

