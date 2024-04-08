İyi Parti'de hareketli günler! Ümit Özlale istifa ettiğini duyurdu

Son dakika haberi: Özlale, haberi sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle kamuoyuna duyurdu.

Özlale'nin paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili İYİ Parti Ailesi,

Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.

Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum.

Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.

Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.

Saygılarımla,"

Sevgili İYİ Parti Ailesi,

Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.

Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin… — Prof Dr. Ümit Özlale (@UmitOzlale) April 8, 2024

İYİ PARTİ'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamıştı.

Paylaşımında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etmişti.

İYİ Parti’nin 0.63 oy alan İstanbul adayı Buğra Kavuncu teşkilat başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Kavuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Seçimleri beklediğimizin çok altında bir sonuçla tamamladığımızı kabul etmek zorundayız." notunu düşmüştü.

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak da görevinden istifa etti. “Her daim liderimizin yanındayım!” diyerek Akşener’e destek verdi. Her iki isminde Akşener’in kongre sürecinde elini rahatlamak için bu kararı aldıkları parti kulislerinde konuşuluyor.