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İYİ Parti'de Hatipoğlu'nun istifası yeni tartışmalar doğurdu! "Resmen Cumhur İttifakı'na hediye ettik"

03.11.2023 08:28 | Son Güncelleme:
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Dün Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun istifa etmesi siyasetin gündemine damgasını vurdu. Yerel seçimler yaklaşırken gerçekleşen istifa İYİ Parti'de yeni tartışmaların fitilini ateşledi. İstifanın sürpriz olup olmadığına değinen partililerden bazıları "Resmen Cumhur İttifakı'na milletvekili hediye ettik" sözleriyle sitem etti. Partililer milletvekili adayları listeleriyle ilgili de tepki gösterdi.

İYİ Parti'de Hatipoğlu'nun istifası yeni tartışmalar doğurdu! "Resmen Cumhur İttifakı'na hediye ettik"

2024 yerel seçimleri adım adım yaklaşırken siyaset sahnesinde hareketlilik artıyor. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu partiden istifasıyla yerel seçimleri olduğu kadar geride bıraktığımız seçim sürecini de gündeme getirdi. İYİ Partililer istifayla ilgili tepkilerini dile getirdi.

İSTİFASI VE İTTİFAK ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULDU

Partisiyle 2023 seçimlerinden beri "derin görüş ayrılıkları" yaşadığını dile getiren ve daha Nebi Hatipoğlu, çok konuşulan istifasını duyurduğu paylaşımında ayrıca "parti içi istişare sürecinin de sağlıklı yürümediğini" belirtmişti. Hatioplu'nun ismi, önümüzdeki yerel seçimlere yönelik ittifak çıkışıyla da çok konuşulmuştu. İYİ Parti'de yer aldığı süreçte Hatipoğlu, CHP'yle ittifak yapılmasına sıcak bakmadığını, AK Parti, MHP veya Saadet Partisi'yle ittifak yapmaya sıcak baktığını ifade etmişti.

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Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti! Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti!

İSTİFA SÜRPRİZ MİYDİ?

Parti kaynakları Hatipoğlu’nun istifasının sürpriz olmadığını belirtip “kendisinin AKP’ye daha yakın görüşte olduğunu” dile getirdi.

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PARTİ İÇİ TARTIŞMA YARATTI

Partiden bazı isimlerin değerlendirmesi ise “Resmen Cumhur’a milletvekili hediye ettik. Milletvekili adaylarını belirleyen ekip sorgulanmalı” şeklinde oldu.

Bazı partililer Hatipoğlu’nun “zengin olduğu için aday listesinde yer aldığını” savundu. Bununla birlikte milletvekili listeleri de yeniden tartışmaya açıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre ayrıca, “listelerin emeğe ve Türk milliyetçiliğine göre değil zenginliğine göre belirlendiğini” öne süren bazı isimler, bu nedenle birçok milliyetçi kökenli partilinin küstürdüğü görüşünde.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Cumhur İttifakı

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