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Netanyahu’dan talimat: Para musluklarını açın! Hepsini ödeyin…

03.11.2023 07:25 | Son Güncelleme:
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Gazze’ye saldırıların devam eden ve yaptıkları katliamlarla tepki çeken İsrail’den dikkat çeken bir çıkış daha geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı son açıklamada ‘para musluklarını açın’ talimatı vererek "Savaş bize ekonomik maliyetler çıkardı, bunları tereddüt etmeden ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte Netanyahu’nun açıklamalarının detayları…

Netanyahu’dan talimat: Para musluklarını açın! Hepsini ödeyin…

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki savaşın kendilerine ekonomik maliyetler çıkardığını belirterek, bunları “tereddüt etmeden ödeyeceklerini” söyledi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile ortak basın toplantısı yaptı.

Savaş ekonomisine ilişkin konuşan Netanyahu, “para musluklarının açılması ve ihtiyacı olan herkese para dökülmesi” talimatı verdiğini kaydetti.

Netanyahu, “Savaş bize ekonomik maliyetler çıkardı, ama bunları tereddüt etmeden ödeyeceğiz.” diye konuştu.

Maliye Bakanı Smotrich de, İsrail ordusunda yedek asker olarak göreve alınan kişilere, çatışma bölgelerinden tahliye olan İsraillilere ve ülke genelinde işletmelere bir dizi mali yardım ve destek paketi açıkladı.

Smotrich, ülke genelinde gelir vergisi, sosyal sigorta ve diğer ödemelerin kasım için askıya alındığını ve silah altına alınan askerlerin vergilerinin ikinci bir emre kadar tahakkukunun durdurulduğunu ifade etti.

Ülke genelindeki çatışma bölgelerinden tahliye edilen 160 bin kişinin yaklaşık 25 bininin hotellere yerleştirildiğini bunun da hazineye maliyetinin ayda yaklaşık 376 milyon dolar olduğuna işaret eden Smotrich, bu bölgelerden tahliye edilenlerin maaşlarının da hazineden ödeneceğini aktardı.

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FİLİSTİN YÖNETİMİNİN VERGİ PAYI KONUSUNA DEĞİNİLMEDİ

Başbakan Netanyahu ile Maliye Bakanı Smotrich'in, hükümette fikir ayrılığına yol açan Filistin Yönetiminin vergi paylarının ödenmesi veya kesilmesi konusuna değinmemesi dikkat çekti.

Bakan Smotrich, daha önce Filistin Yönetimini "çözüm ortağı değil sorun kaynağı" olarak göstermiş, Filistin tarafının vergi payının ödenmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise güvenlik kabinesinde Filistin yönetiminin vergi payının ödenmesi gerektiğini belirtmişti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin Yönetiminin 7 Ekim'deki saldırıları "terör saldırısı olarak açıklaması ve kınaması gerektiğini" belirterek Maliye Bakanı'nın kararına destek olmuştu.

Buna karşın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümetinin Filistin Yönetiminin vergi payını ödemesi gerektiğini belirterek, "İsrail'den paranın gönderilmesini talep ettiklerini" açıklamıştı.

AA

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İsrail para netanyahu

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