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İYİ Parti'de 'kazık atan isimler' krizi! Akşener'in Ümit Dikbayır'ı işaret ettiği iddia edilirken, paylaşılan belge gündem oldu

09.11.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" açıklaması parti kulislerini hareketlendirdi. Akşener'in isim vermeden İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı işaret ettiği iddia edildi. Dikbayır ise iddiaları net bir dille yalanlarken, "Akşener'in banka hesaplarını incelettiği" ve "belediyelerle ticari ilişkileri olduğu" iddialarının araştırılması için partisinin disiplin kurulu ve TBMM grubuna dilekçe verdi.

İYİ Parti'de 'kazık atan isimler' krizi! Akşener'in Ümit Dikbayır'ı işaret ettiği iddia edilirken, paylaşılan belge gündem oldu

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın; belediyelerle ticari ilişkilerinin olduğu suçlamasıyla Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddiaları gündem yarattı.

AKŞENER: "KAZIK ATAN HERKESİ BURADAN SİLMEZSEM ADIMI DEĞİŞTİRECEĞİM"

İYİ Parti liderinin son grup toplantısında kullandığı "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." ifadeler dikkat çekmiş, Akşener konuşmasının devamında ise "İyiler Hareketi her türlü pisliğin, güç kullanımının, garibanı ezen anlayışın ve abidik gubidik yapıp cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur. Garibanın hakkına giren, bir taraftan insanların emeği karşılığı aç gezdiği Türkiye'de saray rejiminin getirdiği yolsuzlukların, israfların, cebellezilerin en miniği dahi olsa gereğini yapmayan namerttir. Hele gariban kız çocuklarını, hele gariban delikanlıları, onları üzenleri ve istismar edenleri silmezsem adiyim" demişti.

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ÜMİT DİKBAYIR'I MI İŞARET ETTİ?

Akşener'in yaptığı açıklamada İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı kastettiği iddia edildi.

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DİKBAYIR: "DOĞRUYSA MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA EDERİM"

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşan Dikbayır ise iddiaları reddederek "Bankaya başvurulsun. Hangi şubeden, hangi memur araştırdı, açığa çıksın. Böyle bir şerefsizlik olur mu? Suç bu. Genel başkan dedikodular ve kumpaslar içinde kaldı. Belediyelerle iş yaptığım yalan. Çıkarsınlar en ufak bir şey varsa. Milletvekilliğinden istifa ederim. Ben partinin kurucularındanım. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum." dedi.

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PARTİSİNİN DİSİPLİN KURULUNA VE TBMM GRUBUNA DİLEKÇE VERDİ: "ARAŞTIRILSIN"

Gazeteci Saymaz, daha sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla; İYİ Partili Dikbayır'ın "Akşener’in banka hesaplarını incelettiği" ve "belediyelerle ticari ilişkileri olduğu" iddialarının araştırılması için partisinin disiplin kurulu ve TBMM grubuna dilekçe verdiğini duyurdu.

Saymaz, söz konusu belgeyi de paylaştı.

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Meral Akşener Ümit Dikbayır İYİ Parti
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