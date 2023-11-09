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Yemeği beğenmediğini söyleyip hesabı ödemeden gitmişti! Tepkilerin odağındaki Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'

09.11.2023 13:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye, Artvin'deki bir kaymakamı konuşuyor. İddiaya göre Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede bir restoranda yemek yedikten sonra yemeği beğenmediğini söyleyerek hesabı ödemedi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tepkilerin odağındaki Kaymakam ise "Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar" diyerek kendini savundu.

Artvin Yusufeli'nde Kaymakam Hacı Kerim Meral, 2 misafiriyle birlikte bir lokantaya yemek yemeğe gitti. Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından tatlı yiyerek çaylarını içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, yemeği beğenmediğini söyleyerek hesabı ödemeyip gitti. İşletme sahibi Ferhat Kodat "Hesabı ödemesin, canı sağolsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür" dedi. Tepkilerin odağındaki Kaymakam hakkında soruşturma başlatılırken Kaymakam Meral kendisi "Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar" diyerek kendini savundu.

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YEMEĞİ BEĞENMEDİĞİNİ SÖYLEYİP HESABI ÖDEMEDİ

Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.17'de meydana geldi. Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede faaliyet bulunan bir restorana 2 misafiriyle geldi.

Aile salonunda oturan Meral, siparişi almaya gelen garsona cağ döner istediğini söyledi. Garson, genel olarak işletmelerinde iş yoğunluğu nedeniyle saat 11.00'den sonra cağ döner kesmediklerini porsiyon olarak hizmet verebileceklerini dile getirdi. Ardından Kaymakam Meral, porsiyon döner siparişi verdi. Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından, tatlı yiyerek çaylarını içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat’a döneri, pilavı, sütlacı beğenmediğini dile getirerek işletmeden ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"DAVRANIŞI BİZİ ÜZMÜŞTÜR"

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ferhat Kodat, ”Kısa süre önce yeni ilçemize taşındık. Zaten zor bir süreç geçiriyoruz. Kaymakamımızın, davranışı bizi üzmüştür. Hesabı ödemesin, canı sağolsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür. İlk kez işletmemize geliyor. Herkese diğer müşterilerimize nasıl hizmet ediyorsak kaymakamımıza da aynı hizmeti verdik. Kasaya gelip bağırarak 'Yemeği beğenmedim, tatlıyı beğenmedim bu yüzden hesap ödemiyorum' deyip çıktı gitti. Biz de canı sağ olsun deyip kendilerine kolonya ikramında bulunduk” ifadelerini kullandı.

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ARTVİN VALİLİĞİ DUYURDU: 'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı.

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Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

KAYMAKAM: 'KUMPAS KURMUŞLAR'

10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre Kaymakam Meral şunları ifade etti:

"Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim. 29 Ekim'de bayrak da vermiştik. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş. Gülerek konuşuyorum videoda farkındaysanız. Lokanta sahibine 'etiniz çok lezzetli ancak geçen gün daha güzeldi, bu biraz sert olmuş' dedim. Arkadaşlar hesabı ödeyeceklerdi. O da Kaymakam bey canınız sağ olsun dedi. 'Onlardan hesabı alma' dedim. Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı. Haberlerden sonra lokanta sahibiyle konuştum. Kaymakam Bey ben sizin samimiyetinize inanıyorum, yanlış anlamışım dedi. Hakkımda soruşturma başlatıldı. Müfettişler bugün gelecekler."

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