Silahını çıkarıp, yolu kapatan çevreci iklim aktivistlerini vurdu! Panama'daki cinayet anı kamerada

Panama'da çevreci iklim aktivistlerin ölüdürülmesiyle sonuçlanan olay gündem yarattı. New York Times'ta yer alan habere göre; 77 yaşındaki bir kişi otoyolu kapatan 2 çevreci aktivisti silahla vurdu.
Aktivistlerden birinin olay yerinde, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis, gözaltına alınan şüphelinin ismini Kenneth Darlington olarak açıkladı.
77 yaşındaki şüphelinin ABD-Panama çifte vatandaşlığa sahip olduğu, emekli avukat olduğu ve profesör unvanına sahip olduğu aktarılıyor.
Söz konusu cinayet anlarına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Orta Amerika ülkesi Panama'da, maden işletmeciliği anlaşmasına ilişkin protestolar da sürüyor.