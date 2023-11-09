HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Silahını çıkarıp, yolu kapatan çevreci iklim aktivistlerini vurdu! Panama'daki cinayet anı kamerada

Silahını çıkarıp, yolu kapatan çevreci iklim aktivistlerini vurdu! Panama'daki cinayet anı kamerada

09.11.2023 12:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Panama'da yaşanan olay bir anda dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Çifte vatandaşlığa sahip olduğu belirtilen 77 yaşındaki bir adam, yolu kapatan iki çevre aktivistini silahla vurarak öldürdü. O anlara ait görüntüler ise dehşete düşürdü.

Panama'da çevreci iklim aktivistlerin ölüdürülmesiyle sonuçlanan olay gündem yarattı. New York Times'ta yer alan habere göre; 77 yaşındaki bir kişi otoyolu kapatan 2 çevreci aktivisti silahla vurdu.

Günün önemli manşetleri

İKİ AKTİVİST DE HAYATINI KAYBETTİ

İKİ AKTİVİST DE HAYATINI KAYBETTİ

Aktivistlerden birinin olay yerinde, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybettiği bildirildi.

EMEKLİ AVUKAT VE PROFESÖR

EMEKLİ AVUKAT VE PROFESÖR

Polis, gözaltına alınan şüphelinin ismini Kenneth Darlington olarak açıkladı.

77 yaşındaki şüphelinin ABD-Panama çifte vatandaşlığa sahip olduğu, emekli avukat olduğu ve profesör unvanına sahip olduğu aktarılıyor.

CİNAYET ANI KAMERADA

CİNAYET ANI KAMERADA

Söz konusu cinayet anlarına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Orta Amerika ülkesi Panama'da, maden işletmeciliği anlaşmasına ilişkin protestolar da sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet Panamá
En Çok Okunan Haberler
"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!

"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!

Araç satışında usul değişti! Otomobilde kimsenin tahmin etmediği oldu

Araç satışında usul değişti! Otomobilde kimsenin tahmin etmediği oldu

Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

Simpsonlar değil bu kez Fauda bildi!

Simpsonlar değil bu kez Fauda bildi!

Hatay'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama!

Hatay'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama!

Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler!

Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.