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İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 17:01 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Manisa teşkilatı kurucularından ve il başkan yardımcısı Murat Türkekal, 70 partiliyle istifa ettiğini duyurdu. Türkekal, Kuvayimilliye ruhu içinde bir cesur hareket için yola çıktıklarını ancak partinin genel başkanın emrinden çıkıp başka güç odaklarının emrine girdiğini savundu.

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur

Manisa Adliyesi önünde istifa eden partililerle gazetecilere açıklama yapan Türkekal, büyük umutlarla Türkiye'nin geleceğinin iyi olması, Atatürkçü, vatansever, Kuvayimilliye ruhu içinde bir cesur hareket için yola çıktıklarını ancak partinin genel başkanın emrinden çıkıp başka güç odaklarının emrine girdiğini savundu.

Yapılan ittifakların, milletvekillerinin istifasına sebep olduğunu belirten Türkekal, il başkanının planlarına ve amaçlarına hizmet edebilmesi için mevcut il yönetimini yıpratıp dağıttığını ifade etti.

HERHANGİ BİR PARTİDE SİYASET YAPMAYI DÜŞÜNMEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Türkekal, parti içinde yaşananları şaşkınlık ve üzüntüyle izlediklerini vurgulayarak, bundan sonra herhangi bir siyasi partide siyaset yapmayı düşünmediklerini belirtti.

Öte yandan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz da düzenlediği basın toplantısında istifasını duyuranların partileriyle ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Eryılmaz, istifa açıklaması metinini okuyan Murat Türkekal'ın partiden ihraç edildiğini savunarak, "Açarsınız sosyal medya hesaplarından bakarsınız, ne zaman hangi kişilerle fotoğraflarını koymuş, hangi siyasileri, hangi projeleri desteklediği belli. Onun dışındaki arkadaşlardan da partimizden, biliyorsunuz milletvekilinin danışmanıdır, arkadaşıdır, annesidir, kardeşidir ve benzeri isimler var. Biz dimdik ayaktayız ve Manisa'ya hizmet noktasında ilçelerde ve büyükşehirde hep beraber milletin adaylarının kazanmasını sağlayacağız." dedi. (AA)

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