HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hava durumu uyarısı geldi: Böylesi uzun süredir görülmemişti: 81 ilin tamamında yağış var! Kritik tarihi Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: 15 Mayıs…

Hava durumu uyarısı geldi: Böylesi uzun süredir görülmemişti: 81 ilin tamamında yağış var! Kritik tarihi Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: 15 Mayıs…

04.05.2024 07:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen Meteoroloji verilerine göre bugün Türkiye’nin 81 ilinin tamamında yağış bekleniyor. Sıcaklıklarında 2 ila 4 derece azalması beklenirken 15 il için ayrıca sarı kodlu uyarı geçildi. Bu illerde yağış daha kuvvetli olacak. Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı uyarıda kuvvetli yağışın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına oluşturabileceğini belirterek uyardı. Şen ayrıca hava sıcaklıklarının artacağı tarihi de duyurdu. İşte hava durumu haberinin detayları...

Hava durumu uyarısı geldi: Böylesi uzun süredir görülmemişti: 81 ilin tamamında yağış var! Kritik tarihi Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: 15 Mayıs…

4 Mayıs Cumartesi gününün hava durumu raporu belli oldu. Türkiye’nin 81 ilinde de yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

1

Sıcaklığın güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2

Bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu

PROF. DR. ORHAN ŞEN: BUGÜN ÜLKEDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında hava durumuna ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı:

Bugün ülkede yağış var. Sabah Çanakkale Balıkesir, öğlenden sonra Sinop, Kastamonu, Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Malaya, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Mardin de kuvvetli yağış, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına oluşturabilir.

Sıcaklıklar 2-3 derece daha düşüyor. Pazar gününden itibaren gece sıcaklığı iç kesimlerde ortalamanın altına düşecek. Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve İç Anadolu’da zirai don hadisesi bekleniyor. Pazartesiden itibaren yağış doğuya çekilecek sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

SICAKLIKLAR İÇİN KRİTİK TARİH 15 MAYIS

İstanbul bugün yağmurlu 16, İzmir yağmurlu 23, Adana kuzeyi kuvvetli olmak üzere yağmurlu 23, Antalya yağmurlu 25, Ankara yağmurlu 18 derece. Mayıs ayının 15 inden itibaren yüksek sıcaklıklar ile yaza giriş yapacağız.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İliç'teki maden faciasında yeni gelişme! 2 işçi...İliç'teki maden faciasında yeni gelişme! 2 işçi...
24 saat içinde tedavi edilmeli: Geç müdahale ölüme götürüyor!24 saat içinde tedavi edilmeli: Geç müdahale ölüme götürüyor!
Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit olduAcı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
hava durumu haberler sağanak yağış
En Çok Okunan Haberler
IBAN'ını verdi başına gelmeyen kalmadı! 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir

IBAN'ını verdi başına gelmeyen kalmadı! 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.