Hava durumu uyarısı geldi: Böylesi uzun süredir görülmemişti: 81 ilin tamamında yağış var! Kritik tarihi Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: 15 Mayıs…

4 Mayıs Cumartesi gününün hava durumu raporu belli oldu. Türkiye’nin 81 ilinde de yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu

PROF. DR. ORHAN ŞEN: BUGÜN ÜLKEDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında hava durumuna ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı:

Bugün ülkede yağış var. Sabah Çanakkale Balıkesir, öğlenden sonra Sinop, Kastamonu, Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Malaya, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Mardin de kuvvetli yağış, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına oluşturabilir.

Sıcaklıklar 2-3 derece daha düşüyor. Pazar gününden itibaren gece sıcaklığı iç kesimlerde ortalamanın altına düşecek. Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve İç Anadolu’da zirai don hadisesi bekleniyor. Pazartesiden itibaren yağış doğuya çekilecek sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

SICAKLIKLAR İÇİN KRİTİK TARİH 15 MAYIS

İstanbul bugün yağmurlu 16, İzmir yağmurlu 23, Adana kuzeyi kuvvetli olmak üzere yağmurlu 23, Antalya yağmurlu 25, Ankara yağmurlu 18 derece. Mayıs ayının 15 inden itibaren yüksek sıcaklıklar ile yaza giriş yapacağız.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





