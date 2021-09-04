İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti Muğla’da istifa depremi yaşandı. Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet Durmuş ve yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiği öğrenildi.

İSTİFALARIN SÜRECEĞİ BELİRTİLİYOR

Durmuş ve 23 kişilik yönetim kurulunun, İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe’nin talimatı ile görevden düşürüldüğü ileri sürüldü. Bu istifaların ardından 130 üyeye sahip Köyceğiz’de İYİ Parti’den 45 kişinin daha istifa ettiği haberi gelirken, istifaların süreceği de belirtiliyor.

"HER ZAMAN PARTİMLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİM"

Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Mehmet Durmuş, “İşlerimin yoğun olması nedeniyle Köyceğiz İYİ Parti İlçe Başkanlığından istifa ediyorum. Her zaman partimle beraber yürüyeceğim parti üyeliğim de devam edecek” dedi.

"KONUYU TAM DETAYI İLE BİLMİYORUM, ARAŞTIRACAĞIM"

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof.Dr.Metin Ergun ise “Uzun zamandır ben seyahatlerdeyim. Dün Susurluk’taydım. Şu anda Ermenek’teyim ve yarın da Elmalı’ya geçeceğim. Son derece yorgun ve uykusuzum. Bildiğim kadarıyla Köyceğiz Yönetim Kurulu üyeleri istifa ettiği için görevden düştü. Konuyu tam detayı ile bilmiyorum. Bana intikal edeni söylüyorum. Mehmet Durmuş’u yönetimi de sever. Araştıracağım” dedi. (İHA)



