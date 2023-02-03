İYİ Parti'den "İyi niyetli gelmiyor" çıkışı! '13 Şubat' açıklaması gündem olmuştu... Özlale'den çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' mesajı: Onay makamı değiliz

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ve adaylık olasılığına ilişkin ses getirecek mesajlar geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masanın dağılması anlamına gelir" açıklamasına ilişkin "Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz" ifadelerini kullandı. Özlale adayın 13 Şubat'ta açıklanması olasılığına dair ise "Bizim Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi meselesinde, bunun 13 Şubat’ta belirleneceğine dair bilgimiz yok. Bunu Kemal Bey’in TV açıklamasından öğrendik" dedi. Özlale'nin açıklamalarında öne çıkan bir diğer ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun anketlerdeki oy oranına değinerek kullandığı sözler oldu.
Seçim gündeminde en çok merak edilen konulardan biri de Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı ve ne zaman açıklanacağı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında ittifakın adayının açıklanacağı tarihe ilişkin şunları kaydetmişti:
Özlale, Ekonomim'e verdiği demeçte Kılıçdaroğu'nun bu açıklamasına dair şunları söyledi:
11-12 gün içinde bu işin oldubittiye getirilmesi, ‘artık biz aday belirleme sürecine başladık, 11 gün sonra adayımızı belirliyoruz’ ifadeleri bana çok iyi niyetli gelmiyor.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olmadıklarının altını çizen Özlale, partisinin Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin mesajlarını şu sözlerle pekiştirdi:
Özlale öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarılması, masanın dağılması anlamına gelir" sözlerine değinerek şu açıklamada bulundu: