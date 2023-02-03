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İYİ Parti'den "İyi niyetli gelmiyor" çıkışı! '13 Şubat' açıklaması gündem olmuştu... Özlale'den çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' mesajı: Onay makamı değiliz

03.02.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına kesin gözüyle bakılırken Millet İttifakı'nın adayını ne zaman açıklayacağı belirsizliğini sürdürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "13 Şubat'ta açıklayabiliriz" açıklamasına ilişkin İYİ Parti'den gündem yaratacak mesajlar geldi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Özlale, "11-12 gün içinde bu işin oldubittiye getirilmesi bana çok iyi niyetli gelmiyor" dedi. Özlale ayrıca CHP'li Kuşoğlu'nun "Masa dağılır" açıklamasına değinerek "Biz onay makamı değiliz" dedi.

İYİ Parti'den "İyi niyetli gelmiyor" çıkışı! '13 Şubat' açıklaması gündem olmuştu... Özlale'den çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' mesajı: Onay makamı değiliz

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ve adaylık olasılığına ilişkin ses getirecek mesajlar geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masanın dağılması anlamına gelir" açıklamasına ilişkin "Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz" ifadelerini kullandı. Özlale adayın 13 Şubat'ta açıklanması olasılığına dair ise "Bizim Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi meselesinde, bunun 13 Şubat’ta belirleneceğine dair bilgimiz yok. Bunu Kemal Bey’in TV açıklamasından öğrendik" dedi. Özlale'nin açıklamalarında öne çıkan bir diğer ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun anketlerdeki oy oranına değinerek kullandığı sözler oldu.

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KILIÇDAROĞLU: BÜYÜK OLASILIKLA 13'ÜNDE KARAR ALACAĞIZ

Seçim gündeminde en çok merak edilen konulardan biri de Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı ve ne zaman açıklanacağı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında ittifakın adayının açıklanacağı tarihe ilişkin şunları kaydetmişti:

  • 13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde. 13 Şubat'ta mı olur, yoksa 13 Şubat'ta mı karar alacağız, bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur... Burada da büyük bir olasılıkla 13'ünde karar alacağız. Cumhurbaşkanı adayımızı diyelim ki 13'ünde değil de 23'ün de kamuoyuna ne yapacağını ortak mutabakatla birlikte açıklayacağız.
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"BANA ÇOK İYİ NİYETLİ GELMİYOR"

Özlale, Ekonomim'e verdiği demeçte Kılıçdaroğu'nun bu açıklamasına dair şunları söyledi:

  • Bizim Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi meselesinde, bunun 13 Şubat’ta belirleneceğine dair bilgimiz yok. Bunu Kemal Bey’in TV açıklamasından öğrendik. Bu konuda resmi olarak gelmiş bilgi yok. 12 gün içinde adayın nasıl belirleneceği, halkın iradesi dikkate alınarak, uzlaşı içinde nasıl belirleneceğine dair, nasıl yol izlenecek, o konuda şu anda çok somut bir şey yok.

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  • 11-12 gün içinde bu işin oldubittiye getirilmesi, ‘artık biz aday belirleme sürecine başladık, 11 gün sonra adayımızı belirliyoruz’ ifadeleri bana çok iyi niyetli gelmiyor.

  • Bunun 12 güne, olup, bitti halinde sıkıştırılmasının çok doğru olmayacağını düşünüyorum.

'YAVAŞ-İMAMOĞLU' MESAJI: EN BAŞINDAN BERİ SÖYLÜYORUZ

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olmadıklarının altını çizen Özlale, partisinin Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin mesajlarını şu sözlerle pekiştirdi:

  • İki tane belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’na aynı mesafedeyiz.

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  • İYİ Parti en baştan beri söylüyor, anketlerde iki belediye başkanı öne çıkıyor. ‘Bunlar gelirse itiraz etmeyeceğiz’ dedik. İYİ Parti, hem genel başkanını aday göstermeyerek, hem de iki tane yüksek oy alan belediye başkanından herhangi birisine itiraz etmeyeceğini söyleyerek üzerine düşenin fazlasını yaptı.

"ONAY MAKAMI DEĞİLİZ"

Özlale öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarılması, masanın dağılması anlamına gelir" sözlerine değinerek şu açıklamada bulundu:

  • Masaya geldiğimiz zaman herkes tercihlerini ortaya koymak zorunda. Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz.
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti

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