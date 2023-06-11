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İYİ Parti için bomba iddia: CHP'ye o koşulu dayatacak! İstanbul, Ankara İzmir... 'Sıra sizde'

11.06.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilip seçilmeyeceği merak edilen temmuz ayındaki olağan kurultaya çevrildi. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olmasıyla ilgili 'İBB AK Parti'ye bırakılmamalı' yorumunda bulunmuştu. CHP'de yerel seçimleri nasıl etkileyeceği merak edilen bu hareketlilik sürerken 'İYİ Parti ile yerel seçim ittifakı yapılır mı?' konusuyla ilgili İYİ Parti hakkında çok konuşulacak bir iddiaya göre İYİ Parti 3 ilde CHP'ye koşullu destek verecek.

İYİ Parti için bomba iddia: CHP'ye o koşulu dayatacak! İstanbul, Ankara İzmir... 'Sıra sizde'

2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti ve CHP ittifak yaparak belirlenen illerde ortak adayları desteklemişti. 2023 seçimlerinden Millet İttifakı'nın yenik çıkması sonrası ise özellikle İYİ Parti'den peş peşe gelen mesajlarda ittifakın sona erdiği ifade ediliyordu. Yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP arasında yeni bir ittifak olacak mı? Gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü'deki köşesine çarpıcı bir iddiayı taşıdı.

İYİ PARTİ'DEN "İSTANBUL'U ALMAYA TALİBİZ" ÇIKIŞI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada partisinin yerel seçimlerde izleyeceği yol haritasını değerlendirirken "Bu, partimizin yetkili organlarının konuşacağı, tartışacağı bir mevzu. Tek başımıza girecek gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Biz İstanbul'u almaya talibiz. Ankara’yı, Adana’yı, Antalya’yı, Bursa’yı da. Artık beşinci yılımız bitti. İYİ Parti olarak biz bütün il ve ilçelerde iddialı bir şekilde yerel seçimlere gitmek istiyoruz. Ama o gün geldiğinde ittifak seçenekleri partimizin ilgili kurumlarında konuşulur" sözleriyle dikkat çekmişti.

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"DESTEKLEME SIRASI SİZDE"

Kavuncu bu sözleriyle, adını verdiği belediyeleri almaya talip olduklarının altını çizerken ittifaka da kapıyı açık bıraktı. Saygı Öztürk'ün iddiasına göre de İYİ Parti, CHP'ye yerel seçimlerde ittifak için 'Destekleme sırası sizde' koşulunu sunacak. Öztürk iddiayı "İYİ Parti, ittifak için büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterecekleri kişinin desteklenmesi koşulunu dayatacak. Gerekçe olarak da, ‘2019'da biz sizi destekledik, şimdi de siz bizi destekleyin’ diyecek." sözleriyle dile getirdi.

"İYİ PARTİ'NİN ÖNERDİĞİ KİŞİLERİN..."

Öztürk ayrıca şunları ifade etti:

"Her ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları CHP'li olsa da, bu belediyelerde İYİ Parti'nin önerdiği kişilerin üst yönetimlere getirildiği de bilinir. Açıkçası, başkanlar bu konuda CHP'li seçmen tarafından da eleştiriliyor. Ancak, başkanlar da ittifakın zarar görmemesi için son derece dikkatli davrandı, liderlere sorun taşımadı.”

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