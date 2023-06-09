'İstanbul'u almaya talibiz' çıkışı çok konuşulacak: İYİ Parti yerel seçim ittifakına mesafeli! 'Akşener'den başka aday..."

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu parti içi değişim sinyallerini verirken Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunda kalmaya devam etti. CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz günlerde İYİ Partili isimler art arda ittifakın sonlandığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. İYİ Partili Kavuncu ittifak kapısını açık bıraksa da "Tek başımıza girecek gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Biz İstanbul'u almaya talibiz" çıkışıyla dikkat çekti.

"TEKNİK ANLAMDA NOKTALANDI AMA.."

Seçimlere ilişkin her partinin kendi muhasebesini yapacağını belirten Kavuncu, Millet İttifakı'nın akıbetiyle ilgili şu mesajları verdi:

"Elbette en fazla konuşulan konu Millet İttifakı’nın bundan sonraki seyri. Bu ittifak bir stratejik karar üzerine kuruldu. Önce yerel seçimlerle sonra genel seçimlerle devam eden bir süreçti. Seçim bitti ve bu ittifakın teknik anlamdaki kısmı noktalanmış oldu. Ama stratejik iş birliğine devam edip etmeyeceği kararını partilerin yetkili organları ve nihai olarak genel başkan verecek. Önümüzdeki süreçte göreceğiz."

"GENEL BAŞKANLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAMA YAPACAK"

"Millet İttifakı bitti" şeklindeki beyanın doğru olmayacağını ifade eden Kavuncu, "Hayır, bu beyanda bulunmak doğru olmaz. Bu konuşulacak, tartışılacak. Stratejik olarak devamlılığı ile ilgili genel başkanlar önümüzdeki günlerde açıklama yapacak" diyerek devam etti.

"AK PARTİ İLE BİR ARAYA GELİR MİSİNİZ?"

Yeni bir Anayasa için AK Parti ile bir araya gelip gelmeyeceklerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kavuncu, seçim döneminde siyasilerin kullandığı dile dikkat çekerken "Türkiye’nin iyiliği için, çıkarı için bu kapıların hep açık kalması, müzakerenin münasebetin sürmesi gerekir. Ama “Kandil’den talimat aldı” gibi cümleler siyasi rekabette kullanılamaz. Kasetlerle, montajlarla siyaset yapılamaz. Bütün bunlardan sonra o siyasi münasebeti sürdürmekte zorluk çekeriz. Onlar da zaten bu saatten sonra nasıl yapacak? Demezler mi, “Bunlar Kandil’den talimat alıyordu. Şimdi nasıl oturacaksın.” O yüzden diline dikkat etmen lazım" ifadelerini kullandı ve şöyle ekledi:

"ELBETTE KONUŞUP GÖRÜŞECEĞİZ"

"Bütün bunlara rağmen iktidar ve muhalefet bu ülkenin geleceği için diyalog kapısını açık tutmalı. Buna engel olan kim varsa sorumluluğu çok büyüktür. Elbette konuşacağız, elbette görüşeceğiz. Anayasa gündeme gelirse de görüşeceğiz. Ama çizgilerimiz var, rengimiz var. O rengimizi kaybetmeden, çizgilerimizi muhafaza ederek herkesle konuşuruz."

"TEK ADAY AKŞENER OLUR"

İYİ Parti'de haziran sonunda düzenlenecek seçimli kongreye dair konuşan Kavuncu, Akşener'den başka adayın olmayacağını dile getirip "Türkiye’nin İYİ Parti’ye ve Meral Akşener’e ihtiyacı var. Genel başkanımızın önümüzdeki süreçte de aynı iradeyle devam etmesi partimiz için en doğrusudur. Bu benim kişisel bakış açım" dedi.

YEREL SEÇİMLER İÇİN SES GETİRECEK SÖZLER! "İSTANBUL'U ALMAYA TALİBİZ"

Kavuncu'nun açıklamalarında öne çıkan bir diğer başlık da önümüzdeki yıl gerçekleşecek yerel seçimler oldu. Yerel seçimlere dair partisinin yol haritasını Kavuncu şu sözlerle dile getirdi:

"Bu, partimizin yetkili organlarının konuşacağı, tartışacağı bir mevzu. Tek başımıza girecek gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Biz İstanbul'u almaya talibiz. Ankara’yı, Adana’yı, Antalya’yı, Bursa’yı da. Artık beşinci yılımız bitti. İYİ Parti olarak biz bütün il ve ilçelerde iddialı bir şekilde yerel seçimlere gitmek istiyoruz. Ama o gün geldiğinde ittifak seçenekleri partimizin ilgili kurumlarında konuşulur.

"PARTİMİZ KENDİSİNİ İYİ PARTİ OLARAK İFADE ETMELİ"

Partinin o gücünün, potansiyelinin ve mücadele azminin olduğunu görüyorum. O mücadele azmi muhakkak başarıyı getirir. Ve net bir şekilde yerel seçimlerde partimizin kendisini İYİ Parti olarak ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Beş yıldır bir mücadele verdik. Buğra Kavuncu olarak söylüyorum; önümüzdeki süreçte İYİ Parti, sonuçları ne olursa olsun dimdik ayakta, coşkulu bir şekilde kendi yerel yönetim anlayışını milletin önüne koymalıdır."

İYİ PARTİLİ USTA: HEP AYNI TARAFTAN FEDAKARLIK BEKLENMEZ

Bu sırada İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Halk TV'de 'yerel seçimde ittifak' konusunu değerlendirdi. Usta, geride bıraktığımız seçimlerde İYİ Parti'nin hiçbir büyükşehir belediyesini talep etmediğini ifade ederken "Bu sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir iş birliğiydi. Ama siyasal partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DEN "İTTİFAK BİTTİ" MESAJLARI PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İYİ Partili isimler Millet İttifakı'nın yalnızca seçimlere yönelik olduğu, dolayısıyla seçimin bitmesiyle ittifakın da sonlandığını ifade etmişti.

"İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, "Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre" diye konuşmuştu.

Öte yandan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir" açıklamasını yapmıştı.