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  4. İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara planı ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o iddia…

İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara planı ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o iddia…

29.08.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener’in yerel seçimler öncesi yaptığı her partinin ayrı ayrı seçime girmesi ile ilgili çağrı sonrası gözler İstanbul ve Ankara’da İYİ Parti’nin alacağı karara çevrilmişti. Kulislerde konuşulanlara gören İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara ile ilgili kararı belli oldu. İşte İYİ Parti Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı destekleyecek mi? İşte cevabı…

İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara planı ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o iddia…

Yerel seçimler öncesi dağılan Millet İttifakı’nda Meral Akşener’in de yaptığı son çıkış sonrası İstanbul ve Ankara ile İYİ Parti’nin alacağı karar merak edilmeye başlandı. TV100 ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı'nda tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara için yerel seçimde CHP ile ittifak yapacağı kulis bilgisini paylaştı. Programda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçimde İstanbul, Ankara gibi kritik şehirlerde iş birliği olasılığı ile ilgili, “Günü geldiğinde bakılır” sözleri programda masaya yatırıldı.

"İYİ PARTİ, İSTANBUL VE ANKARA İÇİN CHP İLE İTTİFAK YAPACAK"

Gürel "İYİ Parti’de mevcut Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesiyle görüştüm. Yaptığım görüşmeler ışığında Ankara’da ve İstanbul’da, İYİ Parti ve CHP’nin ittifak yapacağı bilgisini verebilirim." diyerek kulis bilgisini paylaştı.

Gürel'in kulis bilgisi üzerine Sevinç, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çok yakın bir danışmayla görüştüğünü söyledi. Sevinç, Gürel'in kulis bilgisinin doğruladığını belirtti.

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