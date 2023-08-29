İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara planı ortaya çıktı! İşte kulislerde konuşulan o iddia…

Yerel seçimler öncesi dağılan Millet İttifakı’nda Meral Akşener’in de yaptığı son çıkış sonrası İstanbul ve Ankara ile İYİ Parti’nin alacağı karar merak edilmeye başlandı. TV100 ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı'nda tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara için yerel seçimde CHP ile ittifak yapacağı kulis bilgisini paylaştı. Programda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçimde İstanbul, Ankara gibi kritik şehirlerde iş birliği olasılığı ile ilgili, “Günü geldiğinde bakılır” sözleri programda masaya yatırıldı.

"İYİ PARTİ, İSTANBUL VE ANKARA İÇİN CHP İLE İTTİFAK YAPACAK"

Gürel "İYİ Parti’de mevcut Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesiyle görüştüm. Yaptığım görüşmeler ışığında Ankara’da ve İstanbul’da, İYİ Parti ve CHP’nin ittifak yapacağı bilgisini verebilirim." diyerek kulis bilgisini paylaştı.

Gürel'in kulis bilgisi üzerine Sevinç, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çok yakın bir danışmayla görüştüğünü söyledi. Sevinç, Gürel'in kulis bilgisinin doğruladığını belirtti.



