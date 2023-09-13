İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın 'özür' açıklaması gündem olmuştu! Cemal Enginyurt'tan çok sert 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Senin sıfatın ne?

Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından muhalefet cephesindeki sisli hava henüz dağılmadı. Son seçimlerde hayal kırıklığı yaşayarak istediği sonucu elde edemeyen Millet İttifakı'nda çatlak sesler çıkmaya devam ediyor.

Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarıyla katılacaklarını açıklayan İYİ Parti cephesinde CHP ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan açıklamalar dikkat çekiyor.

İYİ PARTİLİ YILMAZ: "KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞINA ENGEL OLAMADIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Son olarak İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz "Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CEMAL ENGİNYURT'TAN BİLGE YILMAZ'A 'KILIÇDAROĞLU' YANITI: 'SENİN SIFATIN NE?'

İYİ Partili Yılmaz'ın açıklamalarına ittifak ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan çok sert tepki geldi.

Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Enginyurt şu ifadeleri kullandı;

"Senin sıfatın ne? Ne yapacaktın yani? 6 lidere yetki verilmiş ama Amerika'dan gelmiş arkadaş Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığı için çok üzülüyormuş. Ne yaptı ya Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu'nun oğlu gemicikler mi aldı? Kılıçdaroğlu rüşvet alan bakanı mı korudu? Sisi'ye darbeci deyip Sisi ile mi kucaklaştı? Suudi Arabistan prensine katil deyip, katille mi kucaklaştı?

"6 MİLLETVEKİLİNİ HİÇ KONUŞMUYORLAR"

CHP listelerinden giren İYİ Partili 6 milletvekilini hiç konuşmuyorlar ama. CHP sayesinde 6 milletvekilini de Meclis'e sokanlar nasıl 'İyi ki biz kazanamamışız' diyebilir ya!"