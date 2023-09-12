HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ekrem İmamoğlu İBB'ye yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu son noktayı koydu: Elbette adayımızdır

Ekrem İmamoğlu İBB'ye yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu son noktayı koydu: Elbette adayımızdır

12.09.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından CHP'de 'değişim' isteğiyle dikkatleri üzerine çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde yeniden aday olacağının sinyalini de vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı konusunda çok net bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu İBB'ye yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu son noktayı koydu: Elbette adayımızdır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde adaylığı konusunda açıklamalar yaptı. Sözcü TV'den İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin değişime kapalı bir parti olmadığını ifade ederek "Yeni politikalar, yeni stratejiler, yeni yüzler. CHP bu yüzden parti içi tartışmaları faydalı görür. 100. Yıl konuşmamda da ifade ettim, CHP parti içi tartışmalardan her zaman güçlü çıkmıştır. Bu dönemden de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız." dedi.

"ADAYIMIZ İMAMOĞLU"

Kılıçdaroğlu, Özbey'in da "Ekrem İmamoğlu adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?" sorusuna ise "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" diye yanıt verdi.

kilicdaroglu-imamoglu-wusX_cover

"KİMSEYE KIRGINLIĞIM YOK"

"Size nezaketsizlik yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Asla böyle düşünmedim, düşünmem de. Kimseye de özel bir kırgınlığım yok" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere dikkat çeken Kılıçdaroğlu "İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın? Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Zaten kentlerde ya da ilçelerde insanlar, kendi bölgelerinde tek adam rejiminin temsilcisi bir adaya karşı, demokrasiden yana olan en güçlü adaya yönelecektir." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iOS 17'yi alabilecek cihazlar merak ediliyor! İşte listesi...iOS 17'yi alabilecek cihazlar merak ediliyor! İşte listesi...
Türkiye'nin en ünlü lastik şirketinin ortağı, oğlu ve yeğeni hakkında suç duyurusunda bulunduTürkiye'nin en ünlü lastik şirketinin ortağı, oğlu ve yeğeni hakkında suç duyurusunda bulundu
Eski eşten şoke eden sözler: Kasıtlı öldürmedimEski eşten şoke eden sözler: Kasıtlı öldürmedim
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.