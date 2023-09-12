Ekrem İmamoğlu İBB'ye yeniden aday olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu son noktayı koydu: Elbette adayımızdır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde adaylığı konusunda açıklamalar yaptı. Sözcü TV'den İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin değişime kapalı bir parti olmadığını ifade ederek "Yeni politikalar, yeni stratejiler, yeni yüzler. CHP bu yüzden parti içi tartışmaları faydalı görür. 100. Yıl konuşmamda da ifade ettim, CHP parti içi tartışmalardan her zaman güçlü çıkmıştır. Bu dönemden de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız." dedi.

"ADAYIMIZ İMAMOĞLU"

Kılıçdaroğlu, Özbey'in da "Ekrem İmamoğlu adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?" sorusuna ise "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" diye yanıt verdi.

"KİMSEYE KIRGINLIĞIM YOK"

"Size nezaketsizlik yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Asla böyle düşünmedim, düşünmem de. Kimseye de özel bir kırgınlığım yok" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere dikkat çeken Kılıçdaroğlu "İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın? Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Zaten kentlerde ya da ilçelerde insanlar, kendi bölgelerinde tek adam rejiminin temsilcisi bir adaya karşı, demokrasiden yana olan en güçlü adaya yönelecektir." şeklinde konuştu.



