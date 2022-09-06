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İzdivaç programıyla ünlenen fenomen gelin Naz Mila'nın derin göğüs dekolteli paylaşımı sosyal medyayı salladı!

06.09.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği İzdivaç programında yer alan ve gelin adayı olarak fenomen hale gelen Naz Mila, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Naz Mila, ayrıca “Gaddar: Kanlı Sular" filminde de rol almıştı. Son olarak derin göğüs dekolteli yeşil elbisesiyle çokça konuşulan isimden bu kez yeni bir paylaşım geldi.

İzdivaç programıyla ünlenen fenomen gelin Naz Mila'nın derin göğüs dekolteli paylaşımı sosyal medyayı salladı!

İzdivaç'ta gelin adayı olarak yer alan ve Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu filmi ile oyunculuk sektörüne de giriş yapan Naz Mila “Gaddar: Kanlı Sular" filminde de yer almıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına devam eden isim, dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyülemeyi sürdürüyor.

İZDİVAÇ PROGRAMIYLA ÜNLENEN NAZ MİLA'NIN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Bir dönem Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında ünlenen ünlü gelin aday, son olarak derin göğüs dekolteli yeşil elbisesiyle dikkat çekmişti.

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Naz Mila ayrıca siyah elbiseli ve derin göğüs dekolteli bir başka pozuyla da sosyal medyayı sallamıştı.

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Tatil pozları çokça konuşulan fenomen gelin adayının, dantelli sütyen giyerek verdiği pozlara yorum ve beğeni yağmıştı.

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Mila, bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

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İşte iddialı tarzıyla takipçilerinden tam not alan fenomen ismin çok konuşulan bazı fotoğafları...

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Naz Mila izdivaç Oyuncu ele
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