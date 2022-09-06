İzdivaç programıyla ünlenen fenomen gelin Naz Mila'nın derin göğüs dekolteli paylaşımı sosyal medyayı salladı!

İzdivaç'ta gelin adayı olarak yer alan ve Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu filmi ile oyunculuk sektörüne de giriş yapan Naz Mila “Gaddar: Kanlı Sular" filminde de yer almıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına devam eden isim, dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyülemeyi sürdürüyor.

İZDİVAÇ PROGRAMIYLA ÜNLENEN NAZ MİLA'NIN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Bir dönem Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında ünlenen ünlü gelin aday, son olarak derin göğüs dekolteli yeşil elbisesiyle dikkat çekmişti.

Naz Mila ayrıca siyah elbiseli ve derin göğüs dekolteli bir başka pozuyla da sosyal medyayı sallamıştı.

Tatil pozları çokça konuşulan fenomen gelin adayının, dantelli sütyen giyerek verdiği pozlara yorum ve beğeni yağmıştı.

Mila, bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

İşte iddialı tarzıyla takipçilerinden tam not alan fenomen ismin çok konuşulan bazı fotoğafları...



