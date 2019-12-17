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İzel'den genç sevgili açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 16:49 | Son Güncelleme

Türk pop müziğinin unutulmaz yorumcuları İzel ve Burak Kut, önceki gün Emaar Hayal Kahvesi’nde müzikseverlerle buluştu. Geçtiğimiz hafta kol kola görüntülendiği avukat Hakan Verbiç ile aşk yaşadığı iddia edilen İzel, özel hayatı hakkında ilk kez konuştu.

İzel'den genç sevgili açıklaması

Snob Magazin'in haberine göre; 1990’lardan günümüze kadar hit olmuş pek çok şarkısını seslendiren sanatçılar, Bile Bile, İyisin ve Sude gibi pop müziğin klasikleşmiş şarkılarında da düet yaparak, ustalara selam gönderdi.

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Son dönemde 15 kilo veren İzel, “Yeni sürümümü nasıl buldunuz? Plus halimde çok yakında sizlerle” şeklinde espri yaptı. İzel, 2020 yılının kariyerinin en önemli zamanlarından biri olacağını, sahne çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtirken, Burak Kut 25. yılı için özel bir çalışma içinde olduğunu, 2020 yılında yepyeni şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacağını müjdeledi.

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Son dönemde hakkında çıkan aşk haberlerine de değinen İzel, yanımda gördüğünüz kişi Hakan Verbiç. Avukatım ve yakın bir arkadaşım" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
izel genç sevgili

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