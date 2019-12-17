İzel'den genç sevgili açıklaması

Snob Magazin'in haberine göre; 1990’lardan günümüze kadar hit olmuş pek çok şarkısını seslendiren sanatçılar, Bile Bile, İyisin ve Sude gibi pop müziğin klasikleşmiş şarkılarında da düet yaparak, ustalara selam gönderdi.

Son dönemde 15 kilo veren İzel, “Yeni sürümümü nasıl buldunuz? Plus halimde çok yakında sizlerle” şeklinde espri yaptı. İzel, 2020 yılının kariyerinin en önemli zamanlarından biri olacağını, sahne çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtirken, Burak Kut 25. yılı için özel bir çalışma içinde olduğunu, 2020 yılında yepyeni şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacağını müjdeledi.

Son dönemde hakkında çıkan aşk haberlerine de değinen İzel, yanımda gördüğünüz kişi Hakan Verbiç. Avukatım ve yakın bir arkadaşım" açıklamasını yaptı.



