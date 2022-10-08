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İzmir'de mesai çıkışı sonrası doktoru sopalarla darbetmişlerdi! Bakan Koca'dan çirkin saldırıya tepki

08.10.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Torbalı ilçesinde, Aile Hekimi Dr. Ekin Hürel Günay'ın mesai çıkışında üç kişinin sopalı saldırısına uğramasına tepki gösterdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" açıklamasında bulundu.

İzmir'de mesai çıkışı sonrası doktoru sopalarla darbetmişlerdi! Bakan Koca'dan çirkin saldırıya tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekiminin mesai sonrası darbedilmesine tepki gösterdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görev yapan doktorun, dün akşam mesai çıkışında daha önce beyaz kod verdiği şahısla yanındaki iki kişinin saldırısına uğradığını aktardı.

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Doktorun ilk müdahalenin ardından, aldığı darbelerin ciddiyeti nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine nakledildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bu olay, sağlık çalışanlarına karşı darp başta olmak üzere işlenen şiddet suçlarının artan cezalarını hiç bilmeyenler olduğunu göstermektedir. Bu olay, bugün sağlık çalışanına el kaldıranın yarın sağlık kurumuna bir insan olarak hangi yüzle başvuracağı sorusunu sordurtmaktadır.

Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir. Bu kasıtlı tutumun şiddetin önlenmesine hiçbir katkısı olmamıştır. Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor."

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"YARGININ VERECEĞİ NİHAİ KARARIN TOPLUM VİCDANINA TERCÜMAN OLACAĞINA KUŞKU YOK"

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok." ifadesini kullandı. (AA)

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İzmir Torbalı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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