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  4. İzmir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

İzmir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

16.07.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Svetlana Akın (60), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kaza, saat 10.20 sıralarında Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi.

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YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN...

A.E. (29) yönetimindeki otomobil, sahil kesiminde yolun karşısına geçmeye çalışan Svetlana Akın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Svetlana Akın, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Rus uyruklu olduğu öğrenilen Svetlana Akın hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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