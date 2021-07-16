İzmir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kaza, saat 10.20 sıralarında Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN...

A.E. (29) yönetimindeki otomobil, sahil kesiminde yolun karşısına geçmeye çalışan Svetlana Akın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Svetlana Akın, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Rus uyruklu olduğu öğrenilen Svetlana Akın hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)



