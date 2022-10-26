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İzmir'de yakalanmıştı! MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü

26.10.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik saldırının faillerinden olan ve geçtiğimiz gün yakalanan 'Emre Zafir' kod adlı Cebrail Gündoğdu, adliyeye sevk edildi. Ters kelepçeli şekilde getirilen Gündoğdu'nun terör örgütü MLKP'nin Suriye'deki kampında uzun yıllar kaldığı, silah kullanma ve sabotaj eğitimleri aldığı belirtildi.

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırının ardından, terör örgütü MLKP'nin silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik soruşturmada 3 şüpheli, 17 Eylül'de İzmir'in Dikili ilçesinde gözaltına alınıp, tutuklandı.

Saldırıda kullanılan patlayıcının Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan 'Emre Zafir' kod adlı firari şüpheli Cebrail Gündoğdu'nun yakalanması içinse çalışma sürdürüldü.

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ADIM ADIM TAKİP EDİLMİŞ

11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan, İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde 1 milyon ödül ile turuncu kategoride aranan Gündoğdu'nun yurt dışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiği tespit edildi. Gündoğdu'nun, saldırının faillerinden 3'ünün Dikili'de yakalanmasından sonra Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saklandığı hücre evinden çıkıp, İzmir'in Bergama ilçesine gittiği ve sürekli yer değiştirdiği belirlendi. Gündoğdu'nun Bergama'nın ardından, Dikili, Çiğli ve en son Menemen ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı saptandı. Gündoğdu'nun bağlantılı olduğu tüm kişilerin deşifre etmek isteyen ekipler, şüpheliyi adım adım takip etti.

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MENEMEN'DE YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nca (MİT) destek verilen çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube müdürlüklerince ortak operasyon yapıldı. Gündoğdu, 22 Ekim'de İzmir'in Menemen ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polis ayrıca Gündoğdu'ya yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen 8 şüpheliyi yakaladı. 8 şüpheliden 2'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gündoğdu'nun örgütün Suriye'deki kampında uzun yıllar kaldığı, silah kullanma ve sabotaj eğitimleri aldığı belirtildi. Gündoğdu'nun terör örgütü üyesi olduğu için 1997 yılında gözaltına alındığı ve daha sonra tutuklandığı da bildirildi. 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Gündoğdu'nun, 2014 yılına kadar terör örgütü üyesi olma ve izinsiz gösteriye katılma suçlarından 2 kez daha gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Gündoğdu'nun 31 Ağustos 2017'de İzmir Buca'da Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan servis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırı eylemlerinin faillerinden olduğu da kaydedildi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Gündoğdu, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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