HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir depremi sonrası Kuşadası Körfezi için korkutan uyarı! 'Gerilim arttı'

İzmir depremi sonrası Kuşadası Körfezi için korkutan uyarı! 'Gerilim arttı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Kuşadası Körfezi'ne dikkat çekti. Doç. Dr. Toker, "Batıdaki stres transferi Ege Denizi açıklarına doğru yırtılarak ilerlemekte fakat doğuda Kuşadası Körfezi'nin orda bu stresin boşalmadığını, orda gerilimin arttığını görüyoruz" dedi.

İzmir depremi sonrası Kuşadası Körfezi için korkutan uyarı! 'Gerilim arttı'

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi'nin 6.9 olarak geçtiğini söyledi. Vatandaşların bu konuda kafasının karıştığını anlatan Doç. Dr. Toker, "Vatandaşların hangi bilginin doğru olup olmadığı konusunda kafası karıştı. Şunu söylemek istiyorum orda bulunan istasyonlar deprem çok büyük olduğu için depremi doğru ölçemedi. Kayıtçıların ölçüm aralığının üzerinde çıktı deprem. Fakat Kandillinin ölçümlerine baktığımızda depremin 6,94 ya da 7 büyüklüğünde olduğunu görüyoruz" dedi.

079293c305704709dcc086ecc384d4f6

'ARTÇI ŞOKLAR FAY HATTININ BATI VE DOĞU UCUNA YOĞUNLAŞTI'

Depremin ardından birçok artçı sarsıntının olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Toker, "Bu artçı şoklar, Sisam Adası'nın kayalıklarının hemen kuzeyinde doğu-batı doğrultulu bir normal fay olduğunu gösteriyor. Bu artçı şoklar ilk günden şimdiye kadar Sisam kayalıklarının hemen önündeki fayın batı ve doğu ucunda yoğunlaştı. Göze çarpan yığışmalar fayın doğu ucu, yani ciddi bir artçı şok kümelenmesinin olduğu Sisam Adası'nın doğuda bittiği yer Kuşadası Körfezi'ne doğru. Bir de batı ucunda yoğunlaşmalar oldu. Batı ucu da Ege Denizi açıklarına doğru Sisam Adası'nın batıya doğru olan kısmı" diye konuştu.

İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sona erdi! Acı tablo netleştiİzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sona erdi! Acı tablo netleşti

'KUŞADASI KÖRFEZİ'NİN ORADA GERİLİM ARTTI'

Bu artçı şokları jeofizikte coulomb stres transferi denilen bir yöntemle analiz ettiklerini belirten Doç. Dr. Toker, şöyle konuştu:

"Sonuçta ise şunu gördük doğu-batı uzanımlı fayın batı ucunda gerilimin yükseldiğini ve fayın batıya doğru 2-3 metrelik atımla ilerlediğini gördük. Fayın doğu ucuna Kuşadası Körfezi'ne doğru olan kısma baktığımızda orada bir gerilim artışı olduğunu görüyoruz. Yani bu depremin olduktan sonra streslerini hem doğuya hem batıya transfer ettiğini gördük. Batıdaki stres transferi Ege Denizi açıklarına doğru yırtılarak ilerlemekte fakat doğuda Kuşadası Körfezi'nin orda bu stresin yırtılmadığını, gerilimin artığını görüyoruz. Fayın eğimi kuzeye doğru yani İzmir'e doğru. Kuzeyde ise stres transferi bize gerilimin azaldığını gösteriyor" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Kurbanlarıyla yan yana fotoğrafı çıktıKurbanlarıyla yan yana fotoğrafı çıktı
Evi gören inanamadı! 30 metrekarelik evde 164 köpekle yaşıyorlarEvi gören inanamadı! 30 metrekarelik evde 164 köpekle yaşıyorlar
En Çok Okunan Haberler
İşte ABD seçimlerinde son durum
İşte ABD seçimlerinde son durum
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Biden'dan dikkat çeken açıklamalar
Biden'dan dikkat çeken açıklamalar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı
Hırsız girmesin diye iş yerinin önüne bağladığı köpeği çaldılar
2 kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı! Kurbanlarıyla fotoğraf çektirmiş
Kurbanlarıyla yan yana fotoğrafı çıktı
Adana'da 'pitbull' operasyonu
Adana'da 'pitbull' operasyonu
İzmir'e erken uyarı sistemi kuruluyor: Depremi 8-10 saniye önceden haber verecek
İzmir'de önemli gelişme! Fay hattına erken uyarı sistemi kuruluyor
İzmir'de akıllara durgunluk veren olay: El öpmeye gitti, hırsızlık yaptı
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
3 yaşındaki Ayda'yla ilgili Bakan Koca'nın paylaşımı tartışma yaratmıştı! Yeni açıklama geldi
Bakan Koca'dan Ayda'yla ilgili yeni açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.