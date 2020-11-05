İzmir depremi sonrası Kuşadası Körfezi için korkutan uyarı! 'Gerilim arttı'

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi'nin 6.9 olarak geçtiğini söyledi. Vatandaşların bu konuda kafasının karıştığını anlatan Doç. Dr. Toker, "Vatandaşların hangi bilginin doğru olup olmadığı konusunda kafası karıştı. Şunu söylemek istiyorum orda bulunan istasyonlar deprem çok büyük olduğu için depremi doğru ölçemedi. Kayıtçıların ölçüm aralığının üzerinde çıktı deprem. Fakat Kandillinin ölçümlerine baktığımızda depremin 6,94 ya da 7 büyüklüğünde olduğunu görüyoruz" dedi.

'ARTÇI ŞOKLAR FAY HATTININ BATI VE DOĞU UCUNA YOĞUNLAŞTI'

Depremin ardından birçok artçı sarsıntının olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Toker, "Bu artçı şoklar, Sisam Adası'nın kayalıklarının hemen kuzeyinde doğu-batı doğrultulu bir normal fay olduğunu gösteriyor. Bu artçı şoklar ilk günden şimdiye kadar Sisam kayalıklarının hemen önündeki fayın batı ve doğu ucunda yoğunlaştı. Göze çarpan yığışmalar fayın doğu ucu, yani ciddi bir artçı şok kümelenmesinin olduğu Sisam Adası'nın doğuda bittiği yer Kuşadası Körfezi'ne doğru. Bir de batı ucunda yoğunlaşmalar oldu. Batı ucu da Ege Denizi açıklarına doğru Sisam Adası'nın batıya doğru olan kısmı" diye konuştu.