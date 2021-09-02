HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir depreminin sembolü olmuştu! Ayda Gezgin'den haber var

İzmir depreminin sembolü olmuştu! Ayda Gezgin'den haber var

02.09.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 4,5 yaşındaki Ayda Gezgin, anaokuluna başladı. Buruk bir heyecan yaşadıklarını belirten baba Uğur Gezgin, Annesinin hayali de Atakan ve Ayda’nın aynı okula gitmesiydi" dedi.

30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir’deki depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmış, Fidan Gezgin ve kızı Ayda enkaz altında kalmıştı.

91 SAAT SONRA KURTULMUŞTU

Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşılırken, kızı Ayda ise depremde son kurtarılan kişi olmuştu.

1

91 saat sonra ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan 4,5 yaşındaki Ayda Gezgin, depremin sembol isimlerinden biri olmuştu.

2

Hayatına babası Uğur Gezgin ve ağabeyi Atakan Gezgin ile devam eden Ayda, 8 yaşındaki ağabeyi ile aynı okulda anaokuluna başladı.

Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldıRıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldı

ANNESİNİN HAYALİYDİ

Baba Uğur Gezgin, “Buruk bir heyecan yaşadık. Anne eksikliğinden dolayı duygusal anlar yaşadık. Hüzünlü bir mutluluk oldu. Ayda okulundan, öğretmeninden ve arkadaşlarından çok memnun. Yeni bir ortama girdi. Okula gitmeyi çok istiyordu. Annesinin hayali de Atakan ve Ayda’nın aynı okula gitmesiydi” dedi.

2

Minik Ayda’nın annesi Fidan Gezgin gözyaşları içinde toprağa verildiMinik Ayda’nın annesi Fidan Gezgin gözyaşları içinde toprağa verildi

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptıSkandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptı
Bu fotoğraf tepkilere yol açmıştı! Koronavirüse yakalandıBu fotoğraf tepkilere yol açmıştı! Koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Akar, 'Koca Yusuf'un kokpitinde!Milli Savunma Bakanı Akar, 'Koca Yusuf'un kokpitinde!
Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yolları bahtları açık olsun.

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı!

Çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı!

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Mali'nin kızından yatak pozu! "Eller yukarı"

Mali'nin kızından yatak pozu! "Eller yukarı"

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Kara Harp Okulu tarihine geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.