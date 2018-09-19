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İzmir'de sahte içkiye 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, ürettikleri sahte içkiyi piyasaya sürmek isteyen 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'de sahte içkiye 5 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, ürettikleri sahte içkiyi piyasaya sürmek isteyen 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Güzelbahçe'e bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında, 43 şişe viski, 270 şişe rakı, 197 litre açık rakı, 70 litre açık viski, 90 litre alkomed etiketli etil alkol, 1 litre plastik şişe içerisinde anason maddesi, 0,5 litre plastik şişe içerisinde votka esansı, 0,5 litre plastik şişe içerisinde rakı esansı, 0,5 litre plastik şişe içerisinde viski esansı, 0,5 litre plastik şişe içerisinde viski aroması, 0,5 litre plastik şişe içerisinde içki yapımında kullanılan karamel maddesi, 2 adet içki yapımında kullanılan 100 litre kapasiteli plastik tank, 450 adet çeşitli ebat ve markalarda boş içki şişesi, 200 adet içki yapımında kullanılan yeni rakı şişe kapağı, 5000 adet fotokopi TAPDK bandrolü ve 500 adet ön ve arka şişe etiketi ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.İ. (40), Y.B.D. (25), T.Ç. (49), H.D. (22) ve S.S.Ö. (28) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ., tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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İzmir'de sahte içkiye 5 gözaltıİzmir'de sahte içkiye 5 gözaltı

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