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  4. İzzet Yıldızhan'a misilleme! Cicişler sahneye seksi kostümle çıktı

İzzet Yıldızhan'a misilleme! Cicişler sahneye seksi kostümle çıktı

19.01.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzzet Yıldızhan'ın "Külotla, mayoyla sahne olmaz" sözleri gündem olmaya devam ediyor. Şarkıcılık yapmaya başlayan Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy da sahneye mayoyla çıkıp Yıldızhan'a gönderme yaptı.

Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi sanatçıların sahnede tercih ettiği kıyafetler gündem olmaya devam ederken açıklama yapan İzzet Yıldızhan "Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" dedi. Bu sözleriyle gündem olan Yıldızhan'a bir tepki Ciciş Kardeşler'den geldi.

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"İZZET AMCANIN TABİRİYLE KÜLOTLA SAHNEYE ÇIKTIM"

DJ'lik yapmayı bırakarak şarkıcılığa soyunan Cicişler, önceki akşam bir mekanda sahneye çıktı. Paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen kardeşlerden Esra Ersoy, sahneye mayoyla çıktı. Cesur mayosuyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Esra Ersoy, "İzzet amcamızın tabiriyle külotla sahneye çıktım ortalık yıkıldı çok eğlendik.. Bence ses kadar görsellikte önemli ve sahnede insan fiziğine de güveniyorsa istediği gibi giyinebilir" diyerek Yıldızhan'a gönderme yaptı.

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YORUM YAĞDI!

Esra Ersoy'un paylaşımı sosyal medyada dikkat çekerken, ünlü sayıda çok sayıda övgü ve eleştiri yorumu da geldi.
"Her yerin meydanda" diyerek eleştirenler olduğu gibi ünlü fenomeni seksi bulanlar da oldu.

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İzzet Yıldızhan
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