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Jamie Dornan, o sahnede çok zorlanmış! 'Ne yaparsam yapayım...'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Jamie Dornan, o sahnede çok zorlanmış! 'Ne yaparsam yapayım...'

Jamie Dornan, başrollerini Kristen Wiig ve Annie Mumolo ile paylaştığı Barb & Star Go to Vista Del Mar filminin çekimlerinde bir sahnenin çekimi esnasında çok zorlanmış.

Komedi filmi Barb & Star Go to Vista Del Mar’da Kristen Wiig ve Annie Mumolo ile başrolü paylaşan Jamie Dornan çekimler esnasında başına gelen bir anısını paylaştı. Jamie Dornan, Kristen Wiig-Annie Mumolo ikilisinin ilgisini çeken Edgar Paget rolü eleştirmenler tarafından takdirle karşılandı.

"NE YAPARSAM YAPAYIM PARÇALANMADI"

Jamie Dornan, Fifty Shades filmleri sayesinde tüm dünyaya adını duyurdu. Grinin Elli Tonu için bol bol soyunan yakışıklı aktör bu konuda deneyimli olmasına rağmen, komik bir sahnenin çekimleri sırasında kendi gömleğini yırtmaya çalışırken başarısız oldu. 38 yaşındaki aktör "Utanç verici olan şey, ne yaparsam yapayım onu bir türlü parçalayamıyordum!" dedi. Aktör sözlerine şöyle devam etti:

'Üst kısmını kesmelerini istedim, böylece daha kolay yırtılır sandım ama olmadı. İlk çekimde gerçekten kendime güveniyordum ve sonra ikincisi ve en sonunda sıkışıp kaldım, bu yüzden acınası bir şekilde ondan kurtulmaya çalışıyordum.'

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BARB & STAR GO TO VİSTA DEL MAR HAKKINDA

Barb and Star Go to Vista Del Mar, Florida’da tatile gitmek için yaşadıkları küçük kasabadan ilk kez ayrılan Barb ve Star’ın maceralarını konu ediyor. İki arkadaş çok geçmeden kendilerini macera, aşk ve kötü bir adamın herkesi öldürme planına karışmış halde bulur.

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