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Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Japon İmparatoru Akihito’nun taht devir töreni Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Japon İmparatoru Akihito’nun taht devir töreni Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nda gerçekleştirildi. Böylece Japonya’da 30 yıldır süren Heisei dönemi bugün itibariyle sona ermiş olacak.
Japonya’da 30 yıldır süren Heisei dönemi, İmparator Akihito’nun tahtı resmi olarak oğlu Prens Naruhito’ya devretmesiyle sona erdi. 1 Nisan’dan itibaren başlayacak yeni Reiwa dönemi öncesinde, taht devir teslim töreni bugün öğleden sonra Japonya’daki İmparatorluk Sarayı’nda gerçekleştirildi. İmparator sıfatıyla son kez halka hitaben bir konuşma gerçekleştiren İmparator Akihito, "Tahtı 30 yıl önce devraldığımdan bu yana, imparator olarak görevlerimi insanlara karşı derin bir güven ve saygı ile yerine getirdim. Bunu gerçekleştirebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Beni devletin sembolü olarak kabul eden ve destekleyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti

Japon İmparatoru Akihito tahtını devretti
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