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Sumo güreşçilerine ilginç yasak! Nedeni: Uygunsuz

BBC BBC
28.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Japonya'da sumo güreşçilerinin, "uygunsuz" şekilde sakal bırakması güncellenen görünüm kuralları gereğince yasaklandı.

Sumo güreşçilerine ilginç yasak! Nedeni: Uygunsuz

Bazı sporcular, son yıllarda uğur getirdiği düşüncesiyle sakal uzatıyordu.

Ancak yetkililer, son kural güncellemesi ile sakalın yanı sıra, uzun tırnak ve dövmeyi de yasakladı.

Japon Sumo Birliği'nin (JSA) başı olan Oguruma, "Sumo güreşinin yapıldığı daire kutsal bir yerdir ve izleyicilerin burada çirkin bir manzara görmemesi önemlidir." dedi.

Osaka'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oguruma, güreşçiler birliğinin de yeni kurallar hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

Yeni kurallarla ilgili konuşan, sumo güreşi şampiyonu Kakuryu, "Bu önemli bir duyuru ve hepimizin buna uyması gerekiyor." dedi.

Ülke medyası, bu gelişmeyi, son yıllardaki bazı skandallar sonrası, Japon Sumo Birliği'nin, sporun imajını düzeltmek için harekete geçmesine bağlıyor.

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YABANCI KURALI DA DEVREYE SOKULMUŞTU

Japon Sumo Birliği, yakın bir zaman içinde de, yabancı güreşçilerle ilgili bir kuralı devreye sokmuştu.

Kendi ülkelerindeki ekonomik sıkıntılardan bunalıp yeni bir hayat kurmak isteyen pek çok yabancı sumo güreşçisi Japonya'ya göç ediyor, burada şampiyon olarak büyük paralar kazanmayı hayal ediyorlar.

Ancak artan sayıda yabancının Japon milli sporunu ele geçirmesi tehlikesi karşısında bir süre sonra Japon Sumo Birliği her sumo evine sadece bir yabancı güreşçi alınmasını şart koştu.

Japonya'da sumo güreşçisi olmak isteyenler daha 15-16 yaşında keşfedilip sumo evlerinde yetiştiriliyorlar.

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