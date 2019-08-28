Japonya 20 yıl aradan sonra Oscar’a anime film gönderiyor

Japonya, 20 yıl aradan sonra Oscar’a anime film göndermeye karar verdi. Oscar yolundaki film ise Japonya’nın gişe rekorları kıran animesi "Weathering With You" oldu. Film, 2016 yapımı başarılı yapım "Your Name"in devam filmi olma niteliğinde. Japonya tam 20 yıldan fazla zamandır ilk kez Akademi Ödülleri'nde yarışması için bir anime filmi seçmiş oldu.

Beyazperde’nin aktardığı habere göre; Japonya son kez bir anime filmini 1997 yılında Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışması için göndermişti. Bu film ise malesef Oscar'a aday olamayan Princess Mononoke olmuştu. Şimdi ise yıllar sonra bir kez daha anime bir filmin Oscar'a gönderilmesinde karar kılındı. Aday adayı olması istenen film, Your Name'in devam filmi "Weathering With You"nun konusu ise şöyle: Hodaka, yaşadığı küçük kasabadan, metropol bir şehir olan Tokyo'ya taşınır. Bunun ardından ise Hodako bir yaşam mücadelesine başlayacaktır. Hodaka, bir dergide iş bulmayı başarır. Tokyo'nun kalabalık ve karmaşası sırasında her gün yağmur yağıyodur. Hodaka, şehirde Hina isimli bir kızla tanışacaktır. Hina, erkek kardeşi ile birlikte güzel bir yaşam sürüyordur. Ancak Hina'nın farklı bir yeteneği vardır: Yağmuru durdurmak ve gökyüzünde güneş açtırmak.