Japonya 20 yıl aradan sonra Oscar’a anime film gönderiyor

Beyazperde’nin aktardığı habere göre; Japonya son kez bir anime filmini 1997 yılında Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışması için göndermişti. Bu film ise malesef Oscar'a aday olamayan Princess Mononoke olmuştu. Şimdi ise yıllar sonra bir kez daha anime bir filmin Oscar'a gönderilmesinde karar kılındı. Aday adayı olması istenen film, Your Name'in devam filmi "Weathering With You"nun konusu ise şöyle: Hodaka, yaşadığı küçük kasabadan, metropol bir şehir olan Tokyo'ya taşınır. Bunun ardından ise Hodako bir yaşam mücadelesine başlayacaktır. Hodaka, bir dergide iş bulmayı başarır. Tokyo'nun kalabalık ve karmaşası sırasında her gün yağmur yağıyodur. Hodaka, şehirde Hina isimli bir kızla tanışacaktır. Hina, erkek kardeşi ile birlikte güzel bir yaşam sürüyordur. Ancak Hina'nın farklı bir yeteneği vardır: Yağmuru durdurmak ve gökyüzünde güneş açtırmak.

Japonya, 20 yıl aradan sonra Oscar’a anime film göndermeye karar verdi. Oscar yolundaki film ise Japonya’nın gişe rekorları kıran animesi "Weathering With You" oldu. Film, 2016 yapımı başarılı yapım "Your Name"in devam filmi olma niteliğinde. Japonya tam 20 yıldan fazla zamandır ilk kez Akademi Ödülleri'nde yarışması için bir anime filmi seçmiş oldu.

Weathering With You filminde Your Name'den birkaç karakter yer alsa da hikayeyi yönlendiren başkarakterler tamamen farklı gibi görünüyor. Ryo Narita'nın seslendirdiği Katsuhiko, Mone Kamishiraishi'nin sesinden Mitsuha, Ryûnosuke Kamiki'nin seslendirdiği Taki özellikle iki filmde de yer alıyor. Weathering With You, Japonya 19 Temmuz tarihinde vizyona girmişti. Film, gişede 100 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Bu durum, filmi Your Name'den sonra gelip en çok kazandıran filmi yapıyor. Anime film, Eylül ayı içerisinde Toronto Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak.

Japonya son olarak Shoplifters filmi ile gündeme gelmiş ve Cannes Film Festivali'nde Palme d'Or'un sahibi olmuş, ayrıca Oscar adaylığı almıştı. Ülkenin Oscar kazandığı filmler arasında Miyazaki'nin Spirited Away'i yer alıyordu. Ancak Spirited Away, Yabancı Dilde En İyi Film kategorisi yerine, En İyi Animasyon kategorisinde yarışmıştı. Diğer ülkelerin bu yılki aday adayları arasında Filistin'den It Must Be Heaven, Almanya'dan Oyunbozan, Türkiye'den Bağlılık Aslı gibi yapımlar bulunuyor.