Yarı çıplak 10 bin erkek 'şanslı çubukların' peşinde

Bellerinde geleneksel Japon peştamalı olan 10 bin civarında erkek Cumartesi akşamı Okayama'daki Kinryozan Saidaiji Budist tapınağında buluştu.
Katılımcılar suda arınma ritüelinin ardından çubuğu bulmak için tapınakta toplandı.
Şingi adı verilen 20 cm. uzunluğunda iki çubuğu bulan erkeklerin yılın en şanslı erkekleri olacağına inanılıyor.
Festivalde arınmanın tamamlanmasının ardından saat 22:00 civarında tapınağın ışıkları kapatılıyor.
Işıklar kapandıktan sonra tapınağın en kıdemli rahibi dört metre yükseklikteki bir pencereden kalabalığın arasına iki şingi çubuğunu fırlatıyor.
Çubukların fırlatılmasının ardından binlerce erkek birbirlerini iterek çubuğa ulaşmaya çalışıyor.
Festival şingi çubuklarını bulana şans getirmesinin yanı sıra bölgeye de bereket getirmesi için düzenleniyor.
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