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Japonya'daki gemide koronavirüs tespit edilen kişi sayısı arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.02.2020 10:53 | Son Güncelleme

Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 60 kişide daha yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tespit edildi. Gemide koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 130'a çıktı.

Japonya'daki gemide koronavirüs tespit edilen kişi sayısı arttı

Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 130'a çıktı.

60 KİŞİDE DAHA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığından bir yetkili, gemide 60 kişide daha koronavirüs teşhis edildiğini, gemideki herkese test yapılmasının planlandığını belirtti.

GEÇEN HAFTA KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından geçen hafta karantinaya alınmıştı.

DSÖ 'ACİL DURUM' İLAN ETMİŞTİ

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 909'a, virüs bulaşan kişi sayısı 40 bin 171'e yükseldi.

Kaynak: AA

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