'Japonya yerine Şili'yi örnek veriyorum' diyerek açıkladı: İmamoğlu'ndan 'deprem' tepkisi! "İstanbul'da fotoğrafı çektik"

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta başından beri Türkiye'yi yasa boğan felaketlerde can kayıpları 35 bini aştı. Binlerce bina yıkılırken maddi ve manevi olarak büyük kayıplar da yaşandı. Geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde CHP heyetiyle ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şili'nin 2010'da yaşadığı 8.8 büyüklüğündeki depremin 3 dakika boyunca sürdüğüne dikkat çekerek "Ne oluyor 2010'da? Çoğu kişi tsunamiden ölüyor, betondan ölen olmadı" dedi.
İmamoğlu, katıldığı Fox TV canlı yayınındaki açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:
İnsanlara ev, işyeri değil, tabut yapmışlar!
İktidara göre her şey mükemmel kardeşim geziyoruz öyle değil, ama her konu berbat böyle bir şey de yok.
"Asrın felaketi" derseniz bu deprem gerçeğiyle yüzleşme anlayışı olmaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Mültecilerle birlikte 15 milyona yakın insanın etkilendiği bu coğrafyada can, mal, manevi kayıplarımızı bu cümlelerle söylediğiniz zaman yönetici sorumluluğuna girmez. Biz yöneticilerin sorumluluk duygusu başka boyutta olmalı. Oturup konuşmalıyız; asrın ihmallerini yapmış mıyız?