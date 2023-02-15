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'Japonya yerine Şili'yi örnek veriyorum' diyerek açıkladı: İmamoğlu'ndan 'deprem' tepkisi! "İstanbul'da fotoğrafı çektik"

15.02.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen büyük depremlerin ardından İstanbul'daki duruma dair "Fotoğrafı çektik" mesajı verdi. "İnsanlara tabut yapmışlar" diyerek tepkisini dile getiren İmamoğlu, depremle ilgili Şili'de 2010'da yaşananları örnek gösterirken Japonya'dan bahsetmiyorum, bizim gibi gelişmekte olan bir ülkeden, Şili'den bahsediyorum" dedi.

'Japonya yerine Şili'yi örnek veriyorum' diyerek açıkladı: İmamoğlu'ndan 'deprem' tepkisi! "İstanbul'da fotoğrafı çektik"

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta başından beri Türkiye'yi yasa boğan felaketlerde can kayıpları 35 bini aştı. Binlerce bina yıkılırken maddi ve manevi olarak büyük kayıplar da yaşandı. Geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde CHP heyetiyle ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şili'nin 2010'da yaşadığı 8.8 büyüklüğündeki depremin 3 dakika boyunca sürdüğüne dikkat çekerek "Ne oluyor 2010'da? Çoğu kişi tsunamiden ölüyor, betondan ölen olmadı" dedi.

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"İSTANBUL'DA FOTOĞRAFI ÇEKTİK, ÇALIŞIYORUZ"

İmamoğlu, katıldığı Fox TV canlı yayınındaki açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • İnsanlara ev, işyeri değil, tabut yapmışlar!

  • İktidara göre her şey mükemmel kardeşim geziyoruz öyle değil, ama her konu berbat böyle bir şey de yok.

  • İstanbul'da fotoğrafı çektik, çalışıyoruz.

ŞİLİ ÖRNEĞİ: TABLO BİZDEKİNDEN İYİ

  • Dünyanın her yerinde deprem oluyor. Haiti'de deprem oluyor, 200 bine yakın insan ölüyor ama Şili örneği var. Şili 8 ve üzeri depremlerle mücadele ediyor. 2010'da 3 dakika boyunca 8.8 şiddetinde deprem oluyor. Ne oluyor 2010'da? Çoğu kişi tsunamiden ölüyor, betondan ölen olmadı. Tablo bizdeki tablodan iyi. Japonya'dan bahsetmiyorum, dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri. Ama Şili'den bahsediyorum; gelişmekte olan bizim gibi bir ülke, tedbirler kayıtsız şartsız uygulanıyor.

"OTURUP KONUŞMALIYIZ; ASRIN İHMALLERİNİ YAPMIŞ MIYIZ?"

  • "Asrın felaketi" derseniz bu deprem gerçeğiyle yüzleşme anlayışı olmaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Mültecilerle birlikte 15 milyona yakın insanın etkilendiği bu coğrafyada can, mal, manevi kayıplarımızı bu cümlelerle söylediğiniz zaman yönetici sorumluluğuna girmez. Biz yöneticilerin sorumluluk duygusu başka boyutta olmalı. Oturup konuşmalıyız; asrın ihmallerini yapmış mıyız?

  • '1 yılda bütün binaları yapar, veririm.' Kimse böyle bir şey beklemiyor sizden.
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