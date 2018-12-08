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Jennifer Aniston dergi için iç çamaşırsız poz verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.12.2018 11:34 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, bir dergi için objektiflerin karşısına geçti. Aniston, objektiflere iç çamaşırsız poz verdi.

Jennifer Aniston dergi için iç çamaşırsız poz verdi

Hollywood yıldızı ünlü oyuncu Jennifer Aniston, bir dergi için objektiflerin karşısına geçerek poz verdi.

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"İSTEDİĞİM ZAMAN ÇOCUK SAHİBİ OLABİLİRİM"

Ünlü bir dergi için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Jennifer Aniston, cesur pozlarıyla büyüledi.

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Aniston,geçmişte yaşadığı ve boşanma ile sonuçlanan iki evliliğinin başarı olduğunu söyledi.Aniston, 'Çocuk sahibi olmak ister misiniz?' sorusuna, "Gelecekte ne olacağını bilemeyiz.

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Yaşım ilerlemiş olmasına rağmen bilimin çok ilerlediğini ve istediği zaman çocuk sahibi olabilirim." dedi.

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Jennifer Aniston iç çamaşırsız

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