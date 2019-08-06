Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da 6 Ağustos Salı akşamı vereceği konser için özel uçakla kente geldi. Çocuklarıyla birlikte Antalya'ya gelen Lopez, kendisini havaalanından alan özel araçta çekilen bir kareyi Instagram'dan paylaştı.

Konserin biletleri dün tükenirken, Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro (yaklaşık 300 bin TL) ödedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından Antalya'ya gelen Lopez, CIP salonundan çıkış yaptı. Polis ekipleri, şarkıcının çıkış yaptığı kapıda yoğun güvenlik önlemi aldı ve kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. 90 kişilik özel ekibiyle 2 uçakla gelen Lopez, daha sonra polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde otele gitti.

ANTALYA'DA 3 GECE KALACAK

Antalya'da 3 gece geçirecek Lopez, 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşungeçirmez camla kaplı 3 katlı villaya yerleşti. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu.