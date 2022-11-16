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  4. Jigolo yöntemi yeniden hortladı! 'Bodrum'da olgun bir bayanla eşleştiniz bin dolar alacaksınız' dediler... Sonu istediği gibi olmadı

Jigolo yöntemi yeniden hortladı! 'Bodrum'da olgun bir bayanla eşleştiniz bin dolar alacaksınız' dediler... Sonu istediği gibi olmadı

16.11.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı. Vatandaşları, jigololuk yöntemiyle kandıran dolandırıcıların son hedefi ise iş insanı Mert Çolak oldu. Gelen telefonda bir kadının kendisine 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız' dediğini aktaran iş insanı, kendisinin öyle bir başvuru yapmadığını aktardı. Telefon görüşmesi sonrası gelen mesajla şoke olan iş insanından başvuru iptali yapmadığı için 12 bin TL istendi.

Jigolo yöntemi yeniden hortladı! 'Bodrum'da olgun bir bayanla eşleştiniz bin dolar alacaksınız' dediler... Sonu istediği gibi olmadı

Sosyal medyada birçok vatandaş kendilerinin 'Jigolo sitemize üyesin, iş çıktı' şeklinde arandıklarını, kendilerinin böyle bir başvuru yapmadığını belirterek sonlandırdıkları konuşma sonrasında telefonlarında gelen 'Başvuru iptali yapmadığınız için ödeme yapmalısınız' mesajıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

SON KURBAN BİR İŞ İNSANI

Telefon dolandırıcıları aradıkları kişilerden para koparmak için akla hayale gelmedik şeyleri denemeye devam ediyor. Dolandırıcıların son hedefi ise iş insanı Mert Çolak oldu.

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"BAYANLA EŞLEŞTİNİZ, BİN DOLAR ALACAKSINIZ"

İş insanı Mert Çolak, kendisine bir gün bir telefon geldiğini telefonda bir kadının olduğunu ifade ederek "Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız. Size adres vericem, Bodrum'da o adrese gideceksiniz ama bu bin doları önden kadını koruma amaçlı bize yatıracaksınız" dediğini aktardı.

GELEN MESAJLA ŞOKE OLDU

Show Haber'in haberine göre kendisinin öyle bir ilan başvurusu yapmadığını aktaran iş insanı, görüşmeyi sonlandırınca gelen mesajla şoke oldu. Mesajda başvuru iptali yapmadığı için 12 bin TL para ödemesi yapması isteniyordu.

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dolandırıcılık jigolo

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