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Jilet kullanımı sonrası oluşan kızarıklara son! Vazelin, bebek pudrası…

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Jilet istenmeyen tüylerden kurtulmak için en az tavsiye edilen yöntem olsa da pratik olduğu için vakit bulamayan kadınların çoğu kez ilk tercihi olur. Ancak bu uygulama sonunda hassas ciltlerde olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaya başlar ve sonuç hüsran olur. Siz de bu cilt tipine sahipseniz ne demek istediğimizi en iyi siz bilirsiniz. Peki, jilet sonrası tahriş nasıl geçer? İşte o pratik yollar!

Jilet kullanımı sonrası oluşan kızarıklara son! Vazelin, bebek pudrası…

Kısa zamanlı bir çözüm yöntemi olan jilet kullanımı, ne yazık ki bazı kişilerde tahrişe neden olur. Eğer sizin de cildiniz jilet kullandıktan sonra tahriş, kabarma, kaşıntı ve cilt soyulması gibi rahatsızlıklarla karşılaşıyorsa aşağıdaki basit yöntemler ile bu sorunun önüne geçebilir ve pürüzsüz cildinize yeniden kavuşabilirsiniz. İşte o yöntemler…

SOĞUK KOMPRES

Jilet sonrası tahriş olan bölgeyi yatıştırmanın en etkili yöntemleri arasında soğuk kompres bulunur. Soğuk kompres cilt sıcaklığınızı düşürür ve ani oluşan sinir aktivitesini azaltarak kızarıkları yatıştırır. Soğuk kompres uygulamak için birkaç buz küpüne ve temiz bir havluya ihtiyacınız olacak. Buz küplerini havluya sarın ve tahriş olan bölgeye yerleştirerek bekletin. Bu yöntem ile jilet sonrası sevdiğiniz kıyafetleri rahatlıkla giyeceksiniz!

ALOE VERA

Aloe vera bitkisi hepimizin bildiği gibi birçok cilt problemine iyi geliyor. İyi geldiği sorunlardan biri de jilet sonrası ciltte oluşan kızarıklıklardır. Nemlendirme özelliği sayesinde cildi yatıştırır. Aloe veranın yapraklarında bulunan jel kıvamındaki maddeyi ayırın ve tahriş olan bölgenin üzerinde gezdirin. Ardından kurulayın ve ılık su ile yıkayın.

VAZELİN

Jilet sonrası cildimizde oluşan kızarıklıkların nedenlerinden biri de jiletin vücudumuzu kurutulması ve kaşındırmasıdır. Bu yüzden jilet sonrası cildinizin doğal nem dengesini korumalısınız. Bunu yapmanın en kolay yollarından biri de nemlendirici özelliği ile bilinen vazelindir. Etkilenen bölgeye vazelini uygulayın ve 10-15 dakika beklettikten sonra ıslak bir havlu ile temizleyin.

MISIR NİŞASTASI

Birçok kozmetik ürününün içinde mısır nişastası kullanıldığını biliyor muydunuz? Hatta bunlardan biri de bebeklerin kaşıntılarını gidermek için kullanılan bebek pudrasıdır. İçinde mısır nişastasının bulduğu ürünler kaşıntı ve kızarıklık oluşan cilde anında rahatlama getirir. Evinizde bebek pudrası varsa jilet sonrası tahriş olan bölgelerinize uygulayın, işte o zaman ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksınız. Eğer evinizde bebek pudrası yoksa mısır nişastasını su ile birlikte karıştırarak macun kıvamına getirin ve etkilenen bölgelere uygulayın. 10 dakika bekletin ve ardından yıkayın. Bu yöntemi uygulayacaksanız cilt enfeksiyonunuz olmadığından emin olmalısınız.

BAL

Yüzyıllardır yaraları ve cilt bozukluklarını tedavi eden bal, sadece jilet sonrası yanmaya başlayan cildinizi yatıştırmakla kalmaz, aynı zamanda cildinizi pürüzsüz ve yumuşacık yapar. Organik balı uygulamak istediğiniz bölgeye sürün ve 10-15 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın.

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