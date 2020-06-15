Jilet kullanımı sonrası oluşan kızarıklara son! Vazelin, bebek pudrası…

Kısa zamanlı bir çözüm yöntemi olan jilet kullanımı, ne yazık ki bazı kişilerde tahrişe neden olur. Eğer sizin de cildiniz jilet kullandıktan sonra tahriş, kabarma, kaşıntı ve cilt soyulması gibi rahatsızlıklarla karşılaşıyorsa aşağıdaki basit yöntemler ile bu sorunun önüne geçebilir ve pürüzsüz cildinize yeniden kavuşabilirsiniz. İşte o yöntemler…

SOĞUK KOMPRES

Jilet sonrası tahriş olan bölgeyi yatıştırmanın en etkili yöntemleri arasında soğuk kompres bulunur. Soğuk kompres cilt sıcaklığınızı düşürür ve ani oluşan sinir aktivitesini azaltarak kızarıkları yatıştırır. Soğuk kompres uygulamak için birkaç buz küpüne ve temiz bir havluya ihtiyacınız olacak. Buz küplerini havluya sarın ve tahriş olan bölgeye yerleştirerek bekletin. Bu yöntem ile jilet sonrası sevdiğiniz kıyafetleri rahatlıkla giyeceksiniz!

ALOE VERA

Aloe vera bitkisi hepimizin bildiği gibi birçok cilt problemine iyi geliyor. İyi geldiği sorunlardan biri de jilet sonrası ciltte oluşan kızarıklıklardır. Nemlendirme özelliği sayesinde cildi yatıştırır. Aloe veranın yapraklarında bulunan jel kıvamındaki maddeyi ayırın ve tahriş olan bölgenin üzerinde gezdirin. Ardından kurulayın ve ılık su ile yıkayın.