Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?

Biden koronavirüsün ekonomik etkisine karşı, ailelere ve küçük iş yerlerine destek vermek için "ne gerekiyorsa" yapacağını söyledi.

Federal otoriteyi eleştiren seçmenler buna itiraz edecektir fakat bu politika, Biden ve Demokratların hükümetlerin rolüne dair görüşüyle de örtüşüyor.

Her eyalette en az 10 test merkezi kurmak istediğini belirten Biden, federal kurumlara da federal uzmanlar aracılığıyla daha sıkı ulusal yönergeler yayınlama tavsiyesinde bulunuyor. Biden, tüm valilerin maske takmayı zorunlu kılması gerektiği görüşünde.

Biden, ABD'nin karşısındaki en acil sorun olan koronavirüs hakkında, ülke genelinde herkese ücretsiz test imkanı sağlama ve ulusal filyasyon programı için 100 bin kişiyi işe almayı planlıyor.

ABD koronavirüsten ırkçılığa kadar çeşitli sorunlarla uğraşırken Biden işçilere yeni ekonomik fırsatlar yaratma, çevreyi koruyan bazı kuralları geri getirme, sağlık hakkına erişimi artırma ve uluslararası işbirliklerini geliştirme gibi hedeflere sahip.

Öneriler arasında sosyal güvenlik ödemelerini aylık 200 dolar azaltmak, Trump dönemindeki vergi kesintilerini iptal etmek ve federal öğrenim kredisi borçlarından 10'ar bin dolar affetmek var.

Biden'ın "Tekrar Daha İyi İnşa Et" adını verdiği plan, geleneksel olarak Demokratları destekleyen öğrencileri ve işçileri memnun etmeyi hedefliyor.

Biden ülke genelinde asgari ücreti saatlik 15 dolara (yaklaşık 130 TL) yükseltmek istiyor. Bu Biden'ın en büyük ve sola kayan vaatlerinden biriydi.

Yeşil enerjiye 2 trilyon dolar yatırarak "yeşil endüstriyel üretimi" artırma ve işçilerin durumunu iyileştirme planı olan Biden, federal bütçeden 400 milyar doları ise ABD'de üretilmiş ürünleri satın almak için kullanmak istiyor.

Bir diğer plan da ulaştırma projelerinde ABD ürünlerinin kullanılmasını zorunlu kılan yasalar geçirmek.

Biden, Trump'ın revize ettiği Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) desteklediği için "sanayi üretimini ve buna bağlı işleri başka ülkelere kaybetmeye yol açacağı" gerekçesiyle eleştiriliyordu.