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Joe Biden: Uçak ve tankları Ukrayna'ya göndermenin tek adı 3. Dünya Savaşıdır

11.03.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı 16. gününde devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, Ukrayna'ya gerekli savunma yardımlarını sağlayacaklarını ancak bu ülkeye Amerikalı mürettebatla uçak ve tank göndermenin 3. Dünya Savaşı anlamına geleceğini açıkladı. Biden, NATO topraklarını savunacaklarını ancak savaşa girmeyeceklerini de kaydetti.

Joe Biden: Uçak ve tankları Ukrayna'ya göndermenin tek adı 3. Dünya Savaşıdır

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisindeki Demokratların Philadelphia kentinde düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değindi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile neredeyse her gün telefonda görüştüklerini kaydeden Biden, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, NATO'yu bölebileceğini düşündü, bizim ülkemizi, Batı'yı bölebileceğini düşündü ancak başarılı olamadı." dedi.

"AVRUPA'YA ALTERNATİF BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Biden, Rusya'ya karşı ABD'nin Avrupa Birliği, NATO ve G7 ortaklarının bir araya gelerek Putin'e ekonomik yaptırımlar uyguladığını ve Rusya'yı izole ettiğini belirterek, bu sabah da ABD'nin Rusya ile normal ticari ilişkilerini askıya aldığını anımsattı.

Avrupa ülkelerinin benzin ithalat yasağı konusunda ABD'den daha kırılgan olduğunu, bu ülkelerin büyük oranda Rusya'ya bağımlı olduğunu belirten Biden, "Bizim yaptığımız gibi ithalatı yasaklamak onlar için akıllıca olmayabilir ancak biz onlara enerji, doğal gaz ve diğer konularda alternatif bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Biden, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların sonuç verdiğini belirterek, "Şu anda 200 ruble 1 dolara eşit. Moskova borsası tek bir sebepten dolayı kapalı, çünkü borsayı açarlarla borsa patlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"3. DÜNYA SAVAŞINA NEDEN OLUR"

Ukrayna'ya ihtiyaçları olan silahları ulaştıracaklarını ve Ukraynalıların hayati ihtiyaçlarının karşılanması için de gerekli parayı göndereceklerini belirten Biden, şöyle konuştu:

"Biz 5. Maddedeki yükümlülüklerimiz gereği NATO topraklarının her bir metrekaresini savunacağız ancak 3. Dünya Savaşına girmeyeceğiz. NATO'yu Ukrayna'da savaşa sokmak zafer olmayacaktır. Şu anda elimizden gelen yardımı sağlıyoruz ancak, içinde Amerikalı pilotların ve mürettebatın bulunduğu uçakları, tankları, trenleri Ukrayna'ya göndermenin tek adı 3. Dünya Savaşıdır."

YÜKSEK FİYATLARDAN PUTİN'İ SORUMLU TUTTU

Biden, Putin'i ABD'de son aylarda artan petrol fiyatı ve enflasyondan dolayı da sorumlu tuttu.

Cumhuriyetçilerin bu artıştan dolayı kendini sorumlu tutmasını eleştiren Biden, "Enflasyonun ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedeni Putin'dir. Biz bu durumu düzeltmeye çalışıyoruz." dedi. (AA)

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Joe Biden
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