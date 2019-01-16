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John Wick 3: Parabellum'dan hareketli bir poster ve ilk teaser geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 16.01.2019 08:27 | Son Güncelleme

John Wick 3: Parabellum'dan hareketli bir poster ve ilk teaser geldi. Resmi fragmanın ise Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

John Wick 3: Parabellum'dan hareketli bir poster ve ilk teaser geldi

Hayranlarının heyecanla beklediği aksion serisi John Wick 3’ten hareketli poster ve ilk görüntüler sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Adının resmen John Wick 3: Parabellum olduğu duyurulan 10 saniyelik kısa video aslında ilk fragmanın Perşembe günü çıkacağını müjdeliyor.

Serinin başrol oyuncusu Keanu Reeves, daha önce Parabellum kelimesinin kökenini “Savaş için hazırlanın... Kelime, Latincede 'Barış istiyorsanız, savaşa hazırlanın' anlamına gelen 'Si vis pacem, para bellum' cümlesinden geliyor." sözleriyle açıklamıştı.

Senaryosu Derek Kolstad tarafından yazılan ve serinin ilk iki filminde olduğu gibi Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Chapter 3, ikinci filmde anlatılan olaylardan kısa bir süre sonrasını anlatıyor. Chapter 2, Reeves'in canlandırdığı John'un, Yüksek Masa olarak bilinen gizli uluslararası suikastçı kurulunun üyelerinden biri olan Santino D'Antonio'yu öldürmesiyle sona erdi. Bunun sonucunda John, Continental Hotel zinciri üyeliğinden çıkarıldı ve kafasına 14 milyon dolarlık bir ödül konuldu. Artık New York'taki her profesyonel katilin John Wick'i öldürmek istemesi için çok iyi bir nedeni var.

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Kadrosunda Reeves'e Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada, Tiger Hu Chen, Yayan Ruhian ve Lance Reddick'in eşlik edeceği film, 17 Mayıs'ta vizyona girecek.

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John Wick 3 John Wick 3: Parabellum Keanu Reeves

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