John Wick 3: Parabellum'dan hareketli bir poster ve ilk teaser geldi

Hayranlarının heyecanla beklediği aksion serisi John Wick 3’ten hareketli poster ve ilk görüntüler sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Adının resmen John Wick 3: Parabellum olduğu duyurulan 10 saniyelik kısa video aslında ilk fragmanın Perşembe günü çıkacağını müjdeliyor.

The clock is ticking… #JohnWick3 pic.twitter.com/fWKvHuUs1e — John Wick: Chapter 3 - Parabellum (@JohnWickMovie) 15 Ocak 2019

Serinin başrol oyuncusu Keanu Reeves, daha önce Parabellum kelimesinin kökenini “Savaş için hazırlanın... Kelime, Latincede 'Barış istiyorsanız, savaşa hazırlanın' anlamına gelen 'Si vis pacem, para bellum' cümlesinden geliyor." sözleriyle açıklamıştı.

We’ll be seeing you… John Wick: Chapter 3 – Parabellum is in theaters May 17. #JohnWick3 pic.twitter.com/x6rj2FSOhv — John Wick: Chapter 3 - Parabellum (@JohnWickMovie) 15 Ocak 2019

Senaryosu Derek Kolstad tarafından yazılan ve serinin ilk iki filminde olduğu gibi Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Chapter 3, ikinci filmde anlatılan olaylardan kısa bir süre sonrasını anlatıyor. Chapter 2, Reeves'in canlandırdığı John'un, Yüksek Masa olarak bilinen gizli uluslararası suikastçı kurulunun üyelerinden biri olan Santino D'Antonio'yu öldürmesiyle sona erdi. Bunun sonucunda John, Continental Hotel zinciri üyeliğinden çıkarıldı ve kafasına 14 milyon dolarlık bir ödül konuldu. Artık New York'taki her profesyonel katilin John Wick'i öldürmek istemesi için çok iyi bir nedeni var.

Kadrosunda Reeves'e Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada, Tiger Hu Chen, Yayan Ruhian ve Lance Reddick'in eşlik edeceği film, 17 Mayıs'ta vizyona girecek.



