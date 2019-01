John Wick 3: Parabellum'dan hareketli bir poster ve ilk teaser geldi

Hayranlarının heyecanla beklediği aksion serisi John Wick 3’ten hareketli poster ve ilk görüntüler sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Adının resmen John Wick 3: Parabellum olduğu duyurulan 10 saniyelik kısa video aslında ilk fragmanın Perşembe günü çıkacağını müjdeliyor.

The clock is ticking… #JohnWick3 pic.twitter.com/fWKvHuUs1e

Serinin başrol oyuncusu Keanu Reeves, daha önce Parabellum kelimesinin kökenini “Savaş için hazırlanın... Kelime, Latincede 'Barış istiyorsanız, savaşa hazırlanın' anlamına gelen 'Si vis pacem, para bellum' cümlesinden geliyor." sözleriyle açıklamıştı.

We’ll be seeing you… John Wick: Chapter 3 – Parabellum is in theaters May 17. #JohnWick3 pic.twitter.com/x6rj2FSOhv