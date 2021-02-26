Jon Prosser ima etti: Google katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor!

Katlanabilir akıllı telefon pazarında, standart akıllı telefon pazarına nazaran daha az firma var. Bu firmalara örnek olarak Samsung, Huawei ve Motorola'yı gösterebiliriz. Hatta Huawei geçtiğimiz günlerde yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X2'yi görücüye çıkardı. Firmaların sayısı az olsa da bu sektöre göz kırpan farklı firmaların olduğu iddiası var. Bu firmaların, Xiaomi, Oppo ve Apple gibi akıllı telefonlar sektörünün bilinen isimleri olduğu söyleniyor. Fakat ünlü analist Jon Prosser'ın iddiasına göre, bu firmalar arasında Android işletim sisteminin arkasındaki isim olan Google da bulunuyor. Kısacası, iddialara göre Google katlanabilir akıllı telefon için kollarını sıvamış durumda.

GOOGLE KATLANABİLİR AKILLI TELEFON İÇİN ÇALIŞIYOR

Jon Prosser, çoğunlukla olduğu gibi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla katlanabilir Google Pixel telefon için ilk işareti vardı. Prosser, paylaştığı tweet ile katlanabilir Google Pixel telefonun gerçek olduğunu ima etti. Prosser'a göre bu telefon, 2021 yılının sonunda veya 2022'nin başlarında tanıtılacak.