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Jon Prosser ima etti: Google katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor!

26.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Jon Prosser ima etti: Google katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor!

Google katlanabilir akıllı telefon sektörüne giriş yapabilir. Bu iddia, iPhone ve iPad gibi Apple ürünleri hakkında sızıntılar gerçekleştiren ünlü analist Jon Prosser'a ait. Prosser, ayrıca katlanabilir Google Pixel'in çıkabileceği tarihi de vermiş durumda.

Katlanabilir akıllı telefon pazarında, standart akıllı telefon pazarına nazaran daha az firma var. Bu firmalara örnek olarak Samsung, Huawei ve Motorola'yı gösterebiliriz. Hatta Huawei geçtiğimiz günlerde yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X2'yi görücüye çıkardı. Firmaların sayısı az olsa da bu sektöre göz kırpan farklı firmaların olduğu iddiası var. Bu firmaların, Xiaomi, Oppo ve Apple gibi akıllı telefonlar sektörünün bilinen isimleri olduğu söyleniyor. Fakat ünlü analist Jon Prosser'ın iddiasına göre, bu firmalar arasında Android işletim sisteminin arkasındaki isim olan Google da bulunuyor. Kısacası, iddialara göre Google katlanabilir akıllı telefon için kollarını sıvamış durumda.

GOOGLE KATLANABİLİR AKILLI TELEFON İÇİN ÇALIŞIYOR

Jon Prosser, çoğunlukla olduğu gibi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla katlanabilir Google Pixel telefon için ilk işareti vardı. Prosser, paylaştığı tweet ile katlanabilir Google Pixel telefonun gerçek olduğunu ima etti. Prosser'a göre bu telefon, 2021 yılının sonunda veya 2022'nin başlarında tanıtılacak.

Jon Prosser tweet

ROSS YOUNG 2 AY ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Zaten bir başka analist Ross Young, yaklaşık 2 ay önce attığı tweetinde Google'ın katlanabilir akıllı telefon üreteceğini söylemişti. Young da Prosser'ın tweetine yanıt vererek, kendi tweetinden bir görüntü paylaştı. Prosser ise Young'ın tweetine bir beğeni emojisi ile cevap verdi. Her iki analist Google'ın katlanabilir akıllı telefonunu gündeme getirseler de firma, henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Yani bu yönde henüz teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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