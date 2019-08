Jose Mourinho Sky Sports'ta yorumcu oldu

İngiltere Premier Lig’de 3 şampiyonluk yaşayan Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez yedek kulübesinden bu kadar uzak kaldı! Manchester United’daki görevinden 18 Aralık 2018’de ayrılan Portekizli teknik adam, o tarihten itibaren hiçbir takımın başına geçmedi.

Temmuz ayında İngiliz basınına verdiği demeçte “Futbolumu özlüyorum. Hala ateşim var” diyen Mourinho, birkaç teklife hayır demek zorunda kaldığını belirtmişti.

İngiliz spor kanalı Sky Sports’un “Yeni sezon, yeni imza” diye duyurduğu anlaşmayla Mourinho’nun Premier Lig maçlarını yorumlayacağını açıkladı.

Portekizli teknik adam ilk canlı maç yorumunu ise iki eski takımının karşılaşacağı Manchester United-Chelsea maçıyla yapacak.

✍️ NEW SEASON, NEW SIGNING ✍️



Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT