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Jose Mourinho Sky Sports'ta yorumcu oldu

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 10.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen ve şu anda boşta olan Jose Mourinho, Sky Sports'ta yorumcu oldu.

Jose Mourinho Sky Sports'ta yorumcu oldu

İngiltere Premier Lig’de 3 şampiyonluk yaşayan Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez yedek kulübesinden bu kadar uzak kaldı! Manchester United’daki görevinden 18 Aralık 2018’de ayrılan Portekizli teknik adam, o tarihten itibaren hiçbir takımın başına geçmedi.

Temmuz ayında İngiliz basınına verdiği demeçte “Futbolumu özlüyorum. Hala ateşim var” diyen Mourinho, birkaç teklife hayır demek zorunda kaldığını belirtmişti.

İngiliz spor kanalı Sky Sports’un “Yeni sezon, yeni imza” diye duyurduğu anlaşmayla Mourinho’nun Premier Lig maçlarını yorumlayacağını açıkladı.

Portekizli teknik adam ilk canlı maç yorumunu ise iki eski takımının karşılaşacağı Manchester United-Chelsea maçıyla yapacak.


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Anahtar Kelimeler:
Jose Mourinho Sky Sports

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