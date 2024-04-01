'Jötem Türkiyem' notuyla paylaştı! Mabel Matiz'in kalça dansı olay oldu

31 Mart yerel seçimleri için milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandık başına gitti. 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında rakibine büyük bir fark atan CHP 36, AK Parti ise 23 belediyede yarışı önde bitirdi.

Türkiye genelinde 11 şehri CHP'ye kaptıran AK Parti, İstanbul'da da 9 ilçeyi rakibine kaptırdı. Seçim sonuçlarından sonra ünlü isimlerden paylaşımlar geldi. Paylaşım yapan bir isim de Mabel Matiz oldu.

"SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR"

Son günlerde "Lan" şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz seçim sonuçlarıyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Matiz, "Jötem Türkiyem" notuyla paylaştığı konser kesiti videosuyla gündem oldu. Şarkıcının yaptığı kalça dansı ise dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcıya sosyal medyada, "Türkiye haritası temsili", "Sana kırmızı çok yakışıyor", "Kırmızının her tonu güzel dün de gördüğümüz gibi" yorumlar yapıldı.







