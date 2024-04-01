MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Jötem Türkiyem' notuyla paylaştı! Mabel Matiz'in kalça dansı olay oldu

'Jötem Türkiyem' notuyla paylaştı! Mabel Matiz'in kalça dansı olay oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.04.2024 12:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart'ta tüm Türkiye sandık başına gitmişti. Seçim sonrası ünlü isimlerden paylaşım geldi. Dikkat çeken bir paylaşımda Mabel Matiz'den geldi. Ünlü isim 'Jötem Türkiyem' notuyla konserinde yaptığı kalça dansını paylaştı. Paylaşım kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

'Jötem Türkiyem' notuyla paylaştı! Mabel Matiz'in kalça dansı olay oldu

31 Mart yerel seçimleri için milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandık başına gitti. 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında rakibine büyük bir fark atan CHP 36, AK Parti ise 23 belediyede yarışı önde bitirdi.

Seçim sonuçları sonrası ünlüler paylaştı! "Bizden sonraki nesillerin..." Seçim sonuçları sonrası ünlüler paylaştı! "Bizden sonraki nesillerin..."

Türkiye genelinde 11 şehri CHP'ye kaptıran AK Parti, İstanbul'da da 9 ilçeyi rakibine kaptırdı. Seçim sonuçlarından sonra ünlü isimlerden paylaşımlar geldi. Paylaşım yapan bir isim de Mabel Matiz oldu.

mabel1

"SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR"

Son günlerde "Lan" şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz seçim sonuçlarıyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Matiz, "Jötem Türkiyem" notuyla paylaştığı konser kesiti videosuyla gündem oldu. Şarkıcının yaptığı kalça dansı ise dikkatlerden kaçmadı.

mabel2

Şarkıcıya sosyal medyada, "Türkiye haritası temsili", "Sana kırmızı çok yakışıyor", "Kırmızının her tonu güzel dün de gördüğümüz gibi" yorumlar yapıldı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Aşk mümkün" demişti... Seçim günü aşk pozu geldi! "Aşk mümkün" demişti... Seçim günü aşk pozu geldi!
Neden birbirlerini engellediler! Sebebini açıkladıNeden birbirlerini engellediler! Sebebini açıkladı
Reklam anlaşmalarından alacağı ücret ağızları açık bıraktı!Reklam anlaşmalarından alacağı ücret ağızları açık bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
Mabel Matiz ele
En Çok Okunan Haberler
Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Seçim sonrası sosyal medyada çizmeyi aşan 'deprem' paylaşımları

Seçim sonrası sosyal medyada çizmeyi aşan 'deprem' paylaşımları

Burcu Köksal'dan coşkulu başlangıç! Bağıra bağıra andımızı okudu

Burcu Köksal'dan coşkulu başlangıç! Bağıra bağıra andımızı okudu

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

Seçim sonrası ses verdi! '2027' detayı dikkat çekti

Seçim sonrası ses verdi! '2027' detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.