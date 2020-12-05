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  4. 'K.çına kadar mini etek...' açıklaması olay olan Öykü Çelik aşkını ilan etti

'K.çına kadar mini etek...' açıklaması olay olan Öykü Çelik aşkını ilan etti

05.12.2020 09:21 | Son Güncelleme:
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'K.çına kadar mini etek...' açıklaması olay olan Öykü Çelik aşkını ilan etti

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'mini etek' sözleri gündemden düşmeyen Öykü Çelik, adının aşk dedikodularına karıştığı İsmail Berhan'la fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Öykü Çelik paylaşımına kalp emojisi de koydu.

Yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla gündemden düşmeyen Öykü Çelik, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı İsmail Berhan'la fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

KALP EMOJİSİ DE KOYDU

Arkadaşı Uğurcan Peker'in paylaştığı kareyi sayfasına taşıyan oyuncu, kalp emojisi de koydu. Aşkını ilan eden Çelik, üç gün önce gayrimenkul danışmanının aracıyla hastaneye giderken, objektiflere takılmıştı.

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"MİNİ ETEK" AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Pandemi sürecinde yapılan tedbir uyarılarına rağmen katıldığı ev partileriyle gündeme gelen Öykü Çelik, Cihan Şensözlü'nün YouTube kanalında yayınlanan "Sanane Cihanna" programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Çelik'in "Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim.

Partiden partiye koşan Öykü Çelik: 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'Partiden partiye koşan Öykü Çelik: 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'

Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" sözleri Twitter'da gündem olmuştu. Çelik'in sözlerine en çok kadınlar tepki göstermişti.

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