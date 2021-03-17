Kabe fotoğrafının yere serilmesi davası başladı: 7 öğrencinin 3'er yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tüm sanıklar ve avukatları katıldı. Sanık yakınları ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile TİP milletvekili Barış Atay, bağımsız milletvekili Ahmet Şık ile çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip etti.

DERHAL BERAATLERİ TALEP EDİLDİ

Sanık avukatlarından Levent Pişkin, iddianamenin iadesini ve toplumda açık ve yakın tehlikenin olmadığı eylemin bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı ve suç unsurları oluşmadığından sanıkların derhal beraatlerini talep etti. Ancak mahkeme, iddianamenin kabul edilmiş olduğu gerekçesiyle talebi reddetti. Duruşmada iddianamenin okunmasının ardından sanık öğrencilerin ifadesinin alınmasına geçildi.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Sanık Doğu Demirtaş savunmasında, "Rektörlük protestolarının ardından daha barışçıl bir amaçla sergi protestosu yapmak istedik. Söz konusu eser anonim bir eser. Hiçbir kişi ya da kesimi aşağılamak gibi bir amacım yok. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. LGBTİ+ üyeliği olup olmadığı sorulan sanık Demirtaş, "Yok, ama arkadaşlarım var" dedi. Hakimin resmi kimin astığını sorması üzerine "Resmi asan kişi güvenlik görevlisiydi" diye cevap verdi. Sanık Selahattin Uğuzeş ise sergide resim asılmasına yardım ettiğini, kendisinin de birçok resim astığını ancak hangi resmi astığını hatırlamadığını, herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını, halkın bir kesimini aşağılamak veya herhangi bir kişiyi kışkırtma gibi bir amacının da olmadığını belirtti. "LGBTİ+ bağlantın var mı" sorusuna sanık Uğuzeş, "Yok" diye yanıt verdi. Eserin yere sereni görüp görmediği sorusuna ise görmediği cevabını verdi. Selahattin Uğuzeş hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine "Uygulanmasın" dedi.