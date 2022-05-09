Kabinenin ana gündem maddesi! 1 milyon Suriyeli planının detayları belli oluyor

Kabine toplantısında masada dört ana başlık olacak. 1 milyon Suriyeliyi geri döndürme planının detayları konuşulacak. Takvim netleştirilecek. Ekonomideki son gelişmeler de aynı şekilde kabinenin gündemindeki önemli konulardan biri olacak.

SIĞINMACILAR MESELESİ

Siyasetin ana gündem maddelerinden sığınmacı ve göçmenler meselesinin Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüş projesine ilişkin de ele alınması öngörülüyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Toplantıda ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da Kabine'nin gündeminde olacak.

Öte yandan terörle mücadele ve Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan savaş da toplantıda ele alınması beklenen başlıklar arasında.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

