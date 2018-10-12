Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer? Doğal kabızlık çözümleri nelerdir?

Kabızlık, sindirim sorunları arasında en çok yaşanan ve yaşa bağlı olmayan bir rahatsızlıktır. Kabızlık neden olur sorusu ile birlikte kabızlığa ne iyi gelir ve kabızlık nasıl geçer soruları bu yüzden aranma oranları yüksektir. Hatta kabızlık, rejim yaptığınız halde zayıflayamamanızın sebebi olabilir. Kabızlığa iyi gelen yiyecekler ile evinizde doğal çözümler üretmek mümkün. Aynı zamanda doktorunuz tarafında tavsiye edilen ilaçlar ile kabızlık nasıl geçer sorunuz cevaplanmış olur. Kabızlık nedenleri, kabızlığa iyi gelen besinleri, doğal kabızlık giderici çözümleri sayfamızda tek tek inceledik. KABIZLIK NEDİR? Kabızlık (konstipasyon), bağırsak hareketlerinin yetersiz olması (haftada üç kez veya daha az sayıda) veya bağırsak hareketlerinin %25’inden çoğunda dışkılama güçlüğü, kabızlık olarak adlandırılır. Genel nüfusun %20 - %30'unda rastlanılan kabızlığın birçok nedeni olabilir. KABIZLIK NEDEN OLUR? Kabızlığın nedenleri, daha çok beslenme şekline bağlıdır. Kabızlık sorunu, yeterli sıvı tüketilmemesi, posalı yiyecekler yenilmemesi, yeterli egzersiz yapılmaması veya uzun süreli yağsız diyetler yapılması durumlarında sıklıkla yaşanabilir. Özellikle sıvı alımı vücut sağlığı açısından önemlidir. Yüzde 10 oranında vücut suyu azalması kabızlık gibi birçok soruna neden olabilir.

Kabızlığın nedenleri arasında ayrıca; bağırsak kanseri, fazla miktarda süt tüketimi, huzursuz bağırsak sendromu, gebelik, rafine şekeri fazla tüketmek, aşırı müshil kullanımı, hemoroid, stres, yeme bozuklukları gibi maddeleri de sayabiliriz. Tuvalet ihtiyacını ertelemek de kabızlığın nedenlerinden biridir. Bu durum, bağırsak hareketlerini tersine çevrilmesine neden olur. Dışkı, kalın bağırsakta uzun süre kaldığı zaman su miktarı azalır ve katılaşarak rektumdan geçememesine neden olur. Bu yüzden mümkün olduğu sürece tuvalete gitmeyi ertelememek gerekir. Kabızlık uzun sürüyorsa ciddi bir rahatsızlık nedeniyle olabilir. Kolon ve rektum kanserleri gibi hastalıkların belirtileri arasında sayılan kabızlık için bir doktora görünmeniz erken teşhis açısından da faydalı olacaktır. KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR? Kabızlığın belirtilerini bilmek, rahatsız eden ve yaşam kalitemizi düşüren bu durumdan kurtulmamızı sağlar. Dışkılama sırasında zorlanma, her zamankinden daha az tuvalete çıkmak, şişkinlik ve mide bulantısı, iştah kaybı, karın ağrısı, gaz, karın krampları, sert ve topaklar halinde görülen dışkı gibi durumlar kabızlığın belirtileridir. Bu durumlarda bir hekime görünmek yapılacak en sağlıklı hareket olacaktır.

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR? Kabızlık, evinizde hazırlayabileceğiniz doğal yöntemler ile geçebilecek bir rahatsızlıktır. Bunların dışında kabızlığa neden olabilecek şeylerden uzak durmak da gerekir. Lifli yiyeceklerin artımı, su içmeyi alışkanlık haline getirmek ve egzersiz yapmak bile kabızlığı önleyebilir. Aşağıdaki saydığımız besinler, fazla tüketilmesi nedeniyle bağışıklık kazanmasına ve istediğimiz faydayı görmemize engel olur. Aşırı tüketimi aynı zamanda kabızlığa bile neden olabilir. KABIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER Beslenme uzmanları, kabızlığa karşı en iyi çözümün kuru meyve yemek olduğunu belirterek, kabızlığa karşı yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: 1) Bol su ve bitki çayı için. Su, vücut için çok önemli bir bileşendir. Özellikle sindirime yardımcı olan su, günde en az 6-8 su bardağı içilmelidir. Böylece bağırsak hareketleri hızlandırılmış olur ve kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. 2) Kabızlığa hurma formülü ile son verin. Bunun için macun haline getirdiğiniz yarım kase hurmayı süt ile karıştırdıktan sonra her gece yatmadan önce içmeniz kabızlığınıza iyi gelecektir. Hurma, lifli bir yiyecek olması nedeniyle kabızlığın azalmasına yardımcı olacaktır.

3) Sabahları aç karnına birkaç adet kuru kuru erik, kuru incir ve kuru kayısı yedikten sonra üzerine ılık su içmeniz halinde bağırsak hareketleriniz hızlanır. Ya da geceden bir bardak suyun içine bırakılan kayısı ve mürdüm eriğini sabah aç karnına içmeniz kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. 4) Yüksek miktarda lif içermeleri nedeniyle sebzeler de kabızlığa iyi gelir. Bu yüzden havuç, kereviz ve turp, roka, lahana, ıspanak, maydanoz, dereotu ve marul tüketimi kabızlığın giderilmesinde yardımcı olacaktır. 5) Kabızlığa iyi gelenler başında sayılacak yiyecekler olarak tahıl ve baklagiller grubunu ihmal etmeyin. 6) Meyve tüketimini artırın. Meyveler, yüksek lif içermesi nedeniyle kabızlığın giderilmesine yardımcı olmaktadır. Düzenli olarak tüketilen meyve, kabızlıktan korunmaya da yardımcı olur. Örnek olarak elma, portakal, kayısı, çilek, hurma, armut gibi meyveler kabızlığa iyi gelir. 7) Bağırsakları çalıştırıcı özelliği nedeniyle probiyotik yoğurtları kabızlığa iyi gelir. Yoğurt, bağırsak çalışmasını canlandırır ve düzene girmesini sağlar. Aynı zamanda zararlı bağırsak mantarı ve bakterilerini yok eder.

8) Kabızlığınızın geçmesini sağlaması için keten tohumunu, salatalarınıza veya yoğurda katarak tüketebilirsiniz. Keten tohumu, kabızlığı gidermesi ile birlikte bu rahatsızlıkla ortaya çıkabilecek irritabl bağırsak sendromu gelişimini önler. 9) Kabızlığınızın geçmesi için fındık, ceviz ve badem tüketin. Aynı zamanda süt ile birlikte 2 bardak badem yağı içmek kabızlığın giderilmesinde etkili olur. 10) Hint yağı, kalın bağırsak hareketlerini düzenlemesi, müshil etkisi göstermesi, ince bağırsaklarda su emilimini önlemesi nedeniyle kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. 11) İncir, içeriğindeki lif içermesi nedeniyle sindirime yardımcı olur ve bağırsaklarda toplanmış ve kabızlığa neden olan dışkının, boşaltım sistemine daha kolay bir şekilde geçmesini sağlar. UZMANLARINDAN KABIZLIĞA DOĞAL ÇÖZÜMLER 1) Taylan Kümeli'nin kabızlık için bitki çayı formülü Bir avuç içi kadar maydanoz, bir avuç içi kadar kiraz sapı, üç poşet yeşil çay, üç kayısı ve bir limonu beş bardak suyun içine koyarak kaynatın. Bu çayı sabahtan akşama kadar aralıklı olarak için.

2) Dr. Ender Saraç'tan kabızlık giderici tarifler • Kuru kayısıyı ve kuru mürdüm eriğini akşamdan bir bardak suyun içinde bekleterek sabah aç karnına bu suyu için. Suyu içtikten sonra kayısı ve erikleri yiyin. Bu işlemi her sabah tekrarlayın. • Keten tohumunu havanda biraz döverek sabahları aç karnına, az yağlı yoğurtla karıştırarak yiyin. • Akşamdan bir kilo arpayı üzerini örtecek kadar suyun içine koyun ve sabaha kadar bekletin. Sabah haşlayın ve içine iki adet kabak, bir miktar pırasa, ıspanak, kereviz sapı, bir çorba kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz ekleyerek pişirin. Hazırladığınız bu çorbayı sabah aç karnına için. • İki yumurta sarısını kek kabında iyice çırpın. Bir fincan sıvı yağın içine tarçını ekleyip ayrı bir kapta çırpın ve yumurtanın içine katın. 50 gr az öğütülmüş keten tohumu, 50 gr yulaf ezmesi, bir miktar mürdüm eriği, 1-1,5 kahve fincanı şeker, tam buğday ununu da ekleyerek normal bir kek hamuru elde edin. Hamuru 150-160 derecede pişirin. Keki iki ince dilimden fazla yemeyin.