Kaboğlu 'ilk 4 madde' çıkışı yaptı, PKK marşlarıyla halaylar çekildi! Tepkiler ise peş peşe geldi: Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, Muharrem İnce...

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu oldu. Baroyu 22 yıldır yöneten Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, yaşadığı bölünmeden sonra 22 yılın ardından baro yönetimini kayberken; 7 bin 219 oyla seçimi kazanan Kaboğlu’nun ardından ikinci sırayı 5 bin 497 oyla Hasan Kılıç aldı. 4 bin 497 oy alan Turgay Bilge üçüncü olurken, Önce İlke Grubu’nun adayları Filiz Saraç ile Ali Gürbüz, dördüncü ve beşinci sırayı paylaştı.

PKK MÜZİKLERİYLE HALAY ÇEKTİLER

Kaboğlu'nun seçimi kazanmasının ardından bir grup avukatın, PKK terör örgütünü öven marş ve müziklerle halay çektiği görüldü. O anlar, "Baroyu aldık hevalno" notuyla paylaşılırken; görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

'ANAYASA' ÇIKIŞI GÜNDEM YARATTI

Seçimi kazanan İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Anayasa Profesörü İbrahim Özden Kaboğlu, ilk konuşmasını Haliç Kongre Merkezi’nin önündeki fuaye alanında yaptı. "Fikir, dayanışma ve eylem dönemi başlamıştır" diyen Kaboğlu'nun yapmış olduğu Anayasa çıkışı ise gündem yarattı.

KABOĞLU: "DEĞİŞMEZ MADDELERE OLUMLU ANLAMDA DOKUNULABİLİR"

Kaboğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ifadeler çıkartıldı. 2001 değişikliğinde ise madde 14'e İnsan Hakları'na dayanan, laik ve demokratik cumhuriyet kavramı konuldu, tanımı yapıldı. O zaman 1961'de öngörülmüş olan İnsan Hakları'na dayanan devlet kuralı, 2001'de Anayasa'ya yeniden girmiş oldu. İnsan haklarına dayanan, laik ve demokratik cumhuriyet...Yani daha ileriye götürüldü. Bu bakımdan Anayasa Mahkemesi de kararlarında artık insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet tanımını kullanmaya başladı. Biz hepimiz hep birlikte hak, hukuk adalet için, insan haklarına dayanan, laik ve demokratik sosyal hukuk devletini savunacağız."

KABOĞLU'NA TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kaboğlu'nun özellikle ilk 4 maddeyle ilgili sözleri tepkileri de beraberinde getirdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN KABOĞLU'NA TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Barosu’nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu’nun Anayasa’nın değişmez maddelerine yönelik olarak söylediği sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Yavaş, şunları yazdı:

“AY m.4 çok net hocam. AYM iki defa bu konuda karar verdi ve 4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor”

ÜMİT ÖZDAĞ: "SENİNLE VE KANDİL KAÇKINI KAROLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Kaboğlu'na tepki gösterek şu ifadeleri kullandı;

"İbrahim Kaboğlu, anayasanın ilk dört maddesine dokunana biz de Zafer Partisi olarak olumlu anlamda dokunuruz. Yanına Öcalan’ın avukatlarını alarak İstanbul Barosu seçimlerini kazandın.

Şimdi bütün yaşamın boyunca yaptığın Atatürk düşmanlığını ve milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanlığını İstanbul baro başkanı olarak sürdüreceksin.

Biz de Atatürkçü, Türk milliyetçisi avukatlar ile seninle ve Kandil kaçkını kadrolar ile mücadele edeceğiz.

Şeyh Sait de kazandığını zannetmişti. Atatürk’ün askerleri gelene kadar…

Siz de Atatürk’ün avukatları gelene kadar kazandığınızı düşünün…"

MUHARREM İNCE: "TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ! NOKTA"

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"İktidar, muhalefet, Meclis Başkanı, Baro Başkanı, olumlu, olumsuz; hiç fark etmez. Anayasa’nın ilk 4 maddesi değiştirilemez, bu teklif dahi edilemez. Nokta."